Alcuni di noi hanno sperimentato, almeno una volta nella vita, la spiacevole esperienza di trovarsi “sigillati” nel proprio garage, per il menefreghismo di qualche automobilista che, ignorando passi carrabili e senso civico, ha messo il suo veicolo davanti alla nostra via d’uscita. Un’esperienza simile è successa al possessore statunitense di un gigantesco pick-up 6×6, che si è trovato il vialetto di transito occluso da un furgone.

In realtà, lo spazio per uscire con un mezzo del genere c’era, ma il tizio ha deciso comunque di dare, a suo modo, una lezione. Magari, dal garage, voleva tirare fuori una supercar per una passeggiata serale e, non potendolo fare, ha scelto un veicolo più adatto a sgomberare il campo. Non sappiamo quale sia stata la motivazione, ma è evidente la voglia del tizio di far pagare dazio a chi gli ha fatto girare l’umore.

Con una impresa in stile Rambo, l’uomo si è fiondato con il pick-up 6×6 contro il furgone, spingendolo con forza dall’altro lato della strada. Un video ritrae l’azione, ma solo fino a un certo punto. Non sappiamo se poi, il giustiziere “fai da te” abbia spostato il veicolo bianco in una posizione diversa, perché le immagini si fermano proprio quando lo ha messo davanti al vialetto d’uscita di un’altra unità immobiliare. Se l’operazione si fosse conclusa in questo modo, il tizio avrebbe dato prova, oltre che di aggressività, anche di doppiopesismo, facendo ad altri ciò che, giustamente, non ha voluto venisse fatto a lui.

Immagine | Screen shot da video @teamspeeddemon