Grandi Complicazioni, la divisione di Pagani Automobili specializzata in progetti speciali, presenta la Huayra Epitome, una vettura che rappresenta il culmine della tecnologia Pagani per uso stradale. Questa straordinaria supercar è la prima Huayra dotata di cambio manuale, realizzata in collaborazione con il cliente che l’ha acquistata, rendendola un esemplare unico.

Il cuore pulsante della Huayra Epitome è il motore V12 Pagani costruito da AMG, che sprigiona 864 CV (635 kW) a 6.000 giri/min e una coppia di 1.100 Nm. Questo potente propulsore è abbinato a un cambio manuale, un differenziale controllato elettronicamente e un albero di trasmissione a tre bracci in stile racing. Il gruppo volano-frizione presenta una frizione tridisco a diametro maggiorato, migliorando la trasmissione della coppia.

Il design della Huayra Epitome è caratterizzato da forme inedite. Il cofano anteriore ospita gruppi ottici esclusivi e un nuovo sistema di estrazione d’aria del passaruota. Il paraurti è dotato di uno splitter integrato progettato per aumentare la deportanza e bilanciare la vettura in ogni condizione di guida. Al posteriore, il cofano presenta convogliatori laterali maggiorati e un alettone integrato, progettato seguendo le richieste del cliente e gli studi aerodinamici della Huayra R. Anche la copertura aerodinamica per i fanali posteriori è stata ottimizzata per ridurre la resistenza aerodinamica.

La Huayra Epitome vanta un sistema di sospensioni attive che include un pulsante “super soft” nell’abitacolo, posizionato sul tunnel centrale. Questo sistema migliora il comfort su strade sconnesse, tornando alla regolazione normale superati i 150 km/h, a seconda della modalità di guida selezionata. Il sistema di scarico è realizzato in titanio alleggerito a sei vie, mentre i cerchi monolitici in lega di alluminio forgiato sono abbinati agli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R.

Dall’11 al 14 luglio, Pagani Automobili sarà al Goodwood Festival of Speed, uno dei più celebri eventi dedicati al mondo dei motori e parteciperà con sei hypercar, rendendo l’esposizione la più ricca nella storia della sua presenza all’evento.