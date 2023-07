Peugeot, Linda Jackson: ‘L’elettrificazione è la soluzione per abbattere la CO2’

Linda Jackson, dopo aver guidato con successo Citroën per 16 anni, è diventata CEO di Peugeot nel 2021. Da allora, ha gestito con maestria il brand di Stellantis. Le cifre parlano da sole: nel solo anno scorso, la casa del Leone ha totalizzato 1.056.182 vendite. Questo successo si riflette anche in una percentuale del 27,4% di vendite fuori dai mercati EU30, segno della crescente internazionalizzazione della casa automobilistica francese.

Peugeot, sotto la guida di Jackson, ha delineato una chiara roadmap per la transizione verso l’elettrico. Nonostante una forte offensiva nell’ambito dei veicoli elettrici a batteria, con modelli come e-308, e-308 SW, e-408, e-3008 e e-5008 lanciati in due anni, l’azienda non trascura i motori a combustione interna.

In questo momento ci troviamo in un periodo di transizione

Infatti, Jackson ha sottolineato che ci troviamo in un periodo di transizione, e che alcuni clienti non hanno ancora deciso di fare il grande passo verso l’elettrico. Tuttavia, ha ribadito che l’unico modo per soddisfare gli standard sulla CO2 è l’auto elettrica, una soluzione scelta dall’Unione Europea.

Guardando al futuro, la dirigente ha ribadito che l’elettrificazione “è la nostra soluzione”. Ha inoltre ricordato che il costruttore non si limita all’elettrico: l’azienda produce anche celle a combustibile a idrogeno e sta testando i suoi veicoli per assicurarsi che siano compatibili con gli e-Fuel.

Peugeot deve essere pronta a tutto

Nonostante l’incertezza sulle future decisioni del Parlamento Europeo, Linda Jackson ha sottolineato che Peugeot “deve attenersi ai regolamenti ed assicurarsi di essere in modalità ‘elettrificazione’ oggi con gli ibridi e poi alla fine con l’elettrico”.

Il futuro di Peugeot sembra essere in buone mani con Jackson. La sua leadership e la sua visione chiara della transizione verso l’elettrico posizionano l’azienda in una posizione di forza per affrontare le sfide future. Come ha detto la stessa CEO, “dobbiamo essere pronti a tutto. Questa è la sfida per qualsiasi produttore di auto”.