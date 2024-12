Peugeot Landtrek: il pick-up evoluto per affrontare ogni terreno

Il Peugeot Landtrek si presenta in una veste rinnovata per consolidare la sua presenza nei mercati chiave di Africa, Medio Oriente e Sud America. Questo pick-up, lanciato quattro anni fa e venduto in circa 40 Paesi, rappresenta l’ultima evoluzione della lunga tradizione Peugeot nei veicoli commerciali, iniziata negli anni ’30 con il modello 202 e proseguita con i celebri 404 e 504.

Design muscoloso e funzionalità avanzate

Il nuovo Landtrek esibisce un look robusto e moderno, con proporzioni imponenti: la versione a cabina doppia misura 5,33 metri di lunghezza, mentre quella a cabina singola arriva a 5,39 metri. Entrambe le varianti condividono una larghezza di 1,92 metri.

La griglia frontale ridisegnata integra il logo Peugeot e luci diurne a LED a forma di artigli, conferendo al pick-up una firma luminosa distintiva. I gruppi ottici posteriori a LED con effetto 3D, il paraurti posteriore rivisto e le nuove cornici dei fendinebbia completano il lifting estetico.

Tecnologia al top

L’abitacolo del Landtrek combina comfort e tecnologia. Lo schermo touchscreen HD da 10 pollici domina il cruscotto e offre un’interfaccia ottimizzata con supporto per Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici e il volante multifunzione migliorano ulteriormente l’esperienza di guida, integrando funzioni come il cruise control adattivo.

La configurazione interna varia in base alla versione: la cabina singola offre un sedile Multiflex a tre posti, che può essere modulato per adattarsi a diverse esigenze di carico, mentre la doppia cabina dispone di un sedile posteriore ribaltabile con opzione 60/40 e fissaggi Isofix per i seggiolini.

Motorizzazioni potenti e versatili

La gamma motori del Peugeot Landtrek si adatta ai diversi mercati, includendo opzioni diesel e benzina. La novità principale è il motore 2.2 Multijet turbodiesel da 200 CV e 450 Nm di coppia, disponibile con cambio automatico a otto rapporti EAT8 o manuale a sei marce. Sono disponibili anche un diesel da 1,9 litri (150 CV) e un benzina da 2,4 litri (210 CV).

La trazione integrale permanente, abbinata a quattro modalità di guida (Normal, Sport, Snow e Sand), garantisce prestazioni eccellenti su ogni tipo di terreno, rendendo il Landtrek ideale sia per le avventure off-road sia per l’uso urbano.

Sicurezza e capacità di traino

Il pick-up offre una dotazione di sicurezza completa: frenata automatica di emergenza, sistema di rilevamento angoli ciechi, ESP, assistenza al traino e controllo della velocità in discesa. Le telecamere a 360 gradi e la modalità fuoristrada, con immagini proiettate nello specchietto retrovisore, agevolano le manovre nei contesti più difficili.

Per chi cerca robustezza, il Landtrek può trainare fino a 3.500 kg, grazie alla sua struttura resistente e ai potenti motori. Inoltre, una vasta gamma di accessori – tra cui hard-top, roll bar cromati e tappetini protettivi – permette di personalizzare il veicolo secondo le esigenze del cliente.

Un pick-up per ogni esigenza

Con il suo mix di design moderno, tecnologia avanzata e motorizzazioni potenti, il Peugeot Landtrek si propone come un pick-up versatile e performante, pronto a conquistare i mercati globali più esigenti.