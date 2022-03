Peugeot e-1008: nel 2025 il nuovo SUV compatto elettrico

Stellantis continua a modellare la sua offerta seguendo con decisione la strada dell’elettrificazione che ad esempio porterà il brand Peugeot verso una gamma completamente elettrica nel 2030. Sono molti i progetti in cantiere della Casa del Leone tra cui spicca il progetto denominato P44: si tratta di un SUV compatto realizzato sulla piattaforma CMP che dovrà prendere il posto della 1008 nel segmento “A”.

Sarà un’auto globale

Il nuovo SUV Peugeot, proposto con motori termici ed elettrici, è stato studiato appositamente per i mercati emergenti, tra cui l’india e quelli del Sud America, ma è molto probabile che verrà proposta anche in Europa esclusivamente nella versione a zero emissioni.

SUV elettrico compatto ed economico

Quest’ultima sarà battezzata con ogni probabilità e-1008, diventando così la porta di accesso dei SUV della gamma Peugeot, piazzandosi per prezzo e dimensioni subito al disotto della e-2008. Il debutto dovrebbe avvenire nel 2025 e il suo compito sarà di insidiare i SUV elettrici più convenienti ed economici del mercato, a partire dalla Dacia Spring. Per contenere i costi di produzione, il SUV potrebbe essere costruito nello stabilimento di Trnava in Slovacchia, insieme alla Peugeot 208 e alla Citroen C3.

I futuri modelli a zero emissioni

Tra i futuri modelli 100% elettrici che affiancheranno la e-1008 ricordiamo che sono già nei piani di Stellantis le versioni 100% elettriche della nuova Peugeot 308 e del SUV 3008.