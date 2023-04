Peugeot 9X8: svelata la versione LEGO Technic da 1775 pezzi [FOTO]

Peugeot e LEGO hanno collaborato per realizzare la nuova LEGO Technic Peugeot 9X8, che riprende il design dell’hypercar ibrida per la categoria Le Mans Hypercar del FIA World Endurance Championship (WEC).

I team di progettazione del Gruppo LEGO e di Peugeot Sport hanno creato una fedele versione in scala 1:10 dell’innovativa vettura da competizione. Dalla silhouette slanciata alla tonalità Verde Lime della livrea, il nuovo modello LEGO Technic dà vita alla 9X8 in scala ridotta e sottolinea il suo fascino.

La trasmissione a 7 rapporti e le quattro ruote motrici sono state riprodotte fedelmente in scala nel modellino. Inoltre, abbiamo delle portiere reali, una riproduzione fedele del powertrain ibrido, delle efficaci sospensioni e un’elegante silhouette.

Sarà acquistabile a partire dal 1° maggio

In totale, la LEGO Technic Peugeot 9X8 è composta da 1775 pezzi e presenta un corpo con dimensioni di 13 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 50 cm di lunghezza. La versione LEGO è stata svelata in occasione della prima gara europea del Campionato Mondiale Endurance in Portogallo.

Il set LEGO Technic Peugeot 9X8 24h Le Mans Hybrid Hypercar (il nome completo del prodotto) sarà acquistabile a partire dal 1° maggio presso i LEGO store, sul sito Web di LEGO e presso le concessionarie Peugeot europee al costo di 199,99 €.