La Peugeot 405 Mi16 di Giovanardi protagonista all’Historic Minardi Day

Durante il weekend del 24-25 agosto, la Peugeot 405 Mi16 di Fabrizio Giovanardi, con la quale “Piedone” vinse nel 1992 il Campionato Italiano Velocità Turismo tornerà sul circuito di Imola con Tom Wood, fondatore di Car & Classic, piattaforma di acquisti e vendite di mezzi storici in Europa.

La Peugeot 405 Mi16 torna in pista con Car & Classic

L’auto ritornerà in pista, in uno degli eventi italiani più attesi dell’intera stagione di motorismo, con la livrea di allora completamente intatta, dopo il recente acquisto da parte di Tom Wood, grande appassionato di velocità e veicoli d’epoca. Inglese naturalizzato italiano, 41 anni, Tom Wood è un pilota d’esperienza che gareggia regolarmente in celebri competizioni internazionali, in Italia e all’estero: “È la prima volta che partecipo all’Historic Minardi Day, un evento di cui ho sentito molto parlare e che da amante della storia delle corse mi appassiona particolarmente. Sarà un weekend molto divertente e poter esserci con un’auto con cui ha vinto un campione italiano mi emoziona e mi riempie di orgoglio”.

Alcuni cenni storici

La Peugeot 405 Mi16 Super Turismo, che grazie all’abilità del pilota di Sassuolo riuscì a disegnare grande spettacolo sulle piste italiane degli anni Novanta, possiede una potenza di 290 CV, grazie al motore 4 cilindri in linea da 1.9 litri di cilindrata, con 4 valvole per cilindro.

Dal 2016 la famiglia Minardi organizza, all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, l’Historic Minardi Day, la manifestazione dedicata alla storia del motorsport internazionale nata per dare ad appassionati, driver e collezionisti la possibilità di accedere alle aree più esclusive dell’autodromo come paddock, box e tribune per vivere due giorni fra vetture incredibili che hanno segnato pagine memorabili insieme ai loro protagonisti. L’edizione 2024, in programma sabato 24 e domenica 25 agosto, sarà la numero otto. Oltre all’intenso programma in pista, le due giornate saranno caratterizzate da numerose conferenze dedicate a presentazioni di libri, premiazioni, talk e documentari.