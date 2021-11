Peugeot 4008: la futura crossover in stile SUV coupé

Nuove indiscrezioni per la futura Peugeot 4008, al momento nota come modello P54. Attesa sul mercato europeo nel corso del prossimo anno, sarà la variante crossover della nuova 308, ma stilisticamente rappresenterà il modello ‘alter ego’ in chiave SUV coupé della 3008.

In linea con lo stile della Quartz Concept

Lunga all’incirca 460 cm, se non addirittura 470 cm, la nuova Peugeot 4008 avrà la carrozzeria rialzata in stile fastback come la Citroen C4 e non sono esclusi elementi di design in comune con la concept car Quartz esposta al Salone di Parigi del 2014, nonché al Salone di Shanghai del 2015. Tuttavia, la denominazione è stata già utilizzata in passato dalla Casa del Leone per la SUV compatta gemella delle Mitsubishi ASX e Citroen C4 Aicross, ma anche per la versione cinese dell’attuale 3008.

Anche a propulsione ibrida Plug-In

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la futura Peugeot 4008 sarà disponibile con il propulsore 1.2 PureTech a benzina da 130 CV e il motore diesel 1.5 BlueHDi di pari potenza, affiancati dalle versioni Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 180 CV e 225 CV di potenza complessiva. Il top di gamma, invece, dovrebbe essere rappresentato dalla sportiva declinazione Hybrid4 da 300 CV. Destinata a competere con le SUV coupé Renault Arkana e Cupra Formentor, sarà prodotta nell’impianto francese di Mulhouse. Non è esclusa la gemella con il brand Opel, più la configurazione e-4008 a propulsione elettrica che potrebbe essere introdotta nel 2024.