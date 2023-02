Peugeot 3008 e 5008, arriva il mild hybrid e un nuovo cambio

La gamma della Casa del Leone diventa sempre più elettrificata: le Peugeot 3008 e 5008 guadagnano infatti le nuove motorizzazioni mild hybrid con tecnologia a 48 volt. La nuova motorizzazione elettrificata con “ibrido leggero” sostituirà man mano l’unità Puretech 130 EAT8 anche sui modelli 208, 2008, 308 e 408 del Costruttore francese. La medesima unità potrebbe approdare nel prossimo futuro anche su altri modelli del Gruppo Stellantis. I prezzi delle nuove versioni dedicate ai due SUV della Casa d’oltre alpe verranno comunicati nelle prossime settimane.

Peugeot 3008 e 5008: nuovi motore e cambio

La tecnologia mild hybrid a 48 volt per le Peugeot 3008 e 5008 è abbinata al propulsore turbo benzina 1.2 litri Puretech che eroga 136 CV e 230 Nm di coppia massima, gestiti dall’inedito cambio automatico e-DCS6. Questo trasmissione sfutta la tecnologia a doppia frizione e integra al suo interno il motore elettrico da 28 CV e 55 Nm. Il motore turbo benzina a cui è abbinato risponde agli standard euro 6 ed è stato ottimizzato grazie all’adozione di una inedita turbina a geometria variabile. Il powertrain ibrido giova di un sistema di avviamento a cinghia alimentato a 48V ed è alimentato da una batteria al litio da 0,9 kWh, posizionata sotto il sedile del guidatore.

Peugeot 3008 e 5008: consumi ottimizzati

Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, le 3008 e 5008 Hybrid offrono consumi inferiori del 15% rispetto alle versioni con motore Puretech 130 EAT8. I consumi si abbassano da 0,7 l/100 km nell’extraurbano a 2,5 l/100 km in città, mentre le emissioni inquinanti di circa 20 g/km, raggiungendo un valore compreso tra 126 e 128 g/km di CO2.

Funzione sailing

Non manca inoltre la funzione sailing che permette di “veleggiare” fino a 145 km/h, spegnendo il motore termico in rilascio. Il motore elettrico regala più coppia a bassi regimi, rendendo la spinta più corposa ed evitando in questo modo di scalare rapporto. In caso di necessità si può infatti contare su una potenza aggiuntiva di ben 12 CV quando si richiede la massima spinta.

Dotazione

Le 3008 e 5008 Hybrid vantano nella propria dotazione di serie il sistema AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), che emette un suono di “sicurezza” fino a 30 km/h come a pedoni e ciclisti quando la vettura viaggia in elettrico. Non manca infine la strumentazione con grafica che mostra la carica della batteria e il funzionamento del powertrain elettrico.