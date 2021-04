Pesce d’aprile 2021: ecco gli scherzi delle Case auto

Puntuale come ogni anno, la tradizione del Pesce d’aprile contagia anche le Case automobilistiche che il primo giorno di questo mese sono solite annunciare novità e notizie legate al settore automotive a dir poco fantasiose e a volte realistiche, ma ovviamente del tutto inventate e fuorvianti. Quali sono stati i migliori “pesci” del 2021? Fra quelli trovati nel vasto e variegato “mare” della Rete ne abbiamo selezionato cinque da condividere con voi.

Dacia DuStar, il programma spaziale di Dacia

Forte dell’ottimo rapporto qualità-prezzo delle sue vetture, Dacia ha annunciato la sua intenzione di lanciare il primo programma spaziale al mondo a prezzi low-cost. Battezzato “Dacia DuStar” – gioco di parole che unisce il nome del SUV Duster con la parola star (stella), il marchio rumeno afferma che “l’impresa rappresenta una nuova alba nel viaggio nello spazio dal buon rapporto qualità-prezzo”. Parlando alla base tecnica segreta di DuStar, il capo delle operazioni “Noel Armstrong” ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è offrire il miglior rapporto qualità-prezzo senza compromettere la qualità. Abbiamo raggiunto questo obiettivo sulla Terra, quindi lanciare un’auto nello spazio è l’ovvio passo successivo!”

Una speciale Porsche 911 con livrea arrugginita di serie

Si sa che i modelli heritage di Porsche hanno un fascino unico e un seguito di appassionati davvero numeroso. Per questo motivo la Casa di Zuffenhausen ha deciso di realizzare una speciale livrea denominata “Patina Paint” che regala alle 911 nuove di zecca una carrozzeria con effetto ruggine.

Caterham Seven Lube

La Caterham Seven è una vettura ad altissime prestazioni, superleggera, ma anche molto scomoda. I clienti che per le ragioni più svariate dovessero avere difficoltà a calarsi nell’abitacolo della sportiva britannica d’ora in poi non dovranno preoccuparsi, perché grazie al nuovo Seven Lube (tradotto in italiano “il lubrificante Seven”) aiuterà il proprietario a scivolare – letteralmente – nella propria Seven.

Volkswagen diventa Voltswagen

Per spingere al massimo il nuovo corso ecosostenibile, la divisione che si occupa dello sviluppo di auto elettriche di Volkswagen America avrebbe cambiato il proprio nome in “Voltswagen”. Dopo le incertezze dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori, il colosso di Wolfsburg ha diramato un comunicato, chiarendo che si trattava di un pesce d’aprile.

Skoda autotune

L’autotune è un software che livella la voce dei cantanti per farla arrivare alla nota corretta. Purtroppo, quando si esagera con questo effetto “elettronico”, la voce dei cantanti diventa metallica e distorta. Per ovviare a questo problema, il marchio Skoda aveva annunciato l’arrivo sulle proprie vetture di un nuovo e sofisticato dispositivo in grado di registrare e correggere in tempo reale la voce di chi canta – magari a squarcia gola – durante viaggi e spostamenti in auto.