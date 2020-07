Porsche 911 Turbo: la nuova generazione della sovralimentata

Di Dario Montrone giovedì 16 luglio 2020

In arrivo le nuove Porsche 911 Turbo Coupé e 911 Turbo Cabriolet da 580 CV di potenza, 750 Nm di coppia massima, 320 km/h di velocità massima e 0-100 in meno di tre secondi

Ecco la nuova generazione della Porsche 911 Turbo modello 992, già disponibile in prevendita ai prezzi di 191.009 euro come 911 Turbo Coupé e 204.917 euro come 911 Turbo Cabriolet. Rispetto alla precedente 991 eroga 40 CV in più di potenza e 40 Nm in più di coppia massima, in quanto equipaggiata con il motore a benzina 3.8 Boxer biturbo a sei cilindri da 580 CV di potenza e 750 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 320 km/h e accelerare da 0 a 100 in meno di tre secondi.

La nuova Porsche 911 Turbo prevede anche la trazione integrale PTM, più il cambio automatico a doppia frizione PDK ad otto rapporti. Esteticamente, è riconoscibile anche per i cerchi in lega anteriori da 20 pollici con gli pneumatici 255/35-R20 e posteriori da 21 pollici di diametro con gli pneumatici 315/30-R21. L'impianto frenante, invece, comprende i freni a disco anteriori da 408x36 millimetri e posteriori da 380x30 millimetri, con le pinze dei freni di colore rosso.

Maggiore sportività anche nei dettagli

La dotazione di serie della nuova Porsche 911 Turbo modello 992 comprende i fari PDLS Plus a led, il sistema multimediale PCM con il display da 10,9 pollici, più le funzioni Porsche Advanced Cockpit e Direct Touch Control, i sedili sportivi regolabili elettronicamente in 14 posizioni, il pacchetto Sport Chrono, il volante sportivo multifunzione GT e l'impianto audio Bose Surround. Tra gli optional, invece, figurano il pacchetto Sport Design con gli elementi di colore nero e in carbonio più le luci posteriore specifiche Exclusive Design, nonché il pacchetto Lightweight Design che riduce la massa della vettura di 30 kg grazie all'abitacolo a soli due posti con i sedili avvolgenti ultraleggeri.