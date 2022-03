Pericoloso incidente con una mucca che attraversa la strada [Video]

La presenza di animali strani in città è ricorrente anche alle nostre latitudini. Daini, cinghiali ed altre specie faunistiche, talvolta, fanno capolino nei centri abitati. Protagonista del video odierno è, invece, una mucca, che attraversa con foga la strada, in un’area urbana di un’imprecisata località estera, colpendo un motociclista in transito. Il violento urto scaraventa a terra il mezzo a due ruote con il tizio in sella. Speriamo che quest’ultimo non si sia fatto male nell’incidente, anche se qualche ferita, purtroppo, è verosimile.

Il video conferma ancora una volta quanto le strade siano ricche di insidie, anche le più strane ed esotiche. La prudenza a volte non basta a mettere al sicuro, ma farne un uso diligente è sempre una buona pratica. A pubblicare il filmato, poi ripreso da altri network, è stato l’utente @vanderlei311275, sul suo canale Instagram.

Secondo me nei fotogrammi non c’è nulla di divertente, perché una persona ha rischiato davvero grosso nell’incidente con la mucca. La nostra condivisione è avvenuta per l’irritualità della scena e per aprire gli occhi sui tanti rischi che si possono correre in strada, dove le cautele non sono mai troppe.