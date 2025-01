Una rivoluzionaria Pebble Flow, una roulotte elettrica di nuova generazione, si prepara a rivoluzionare il mondo del campeggio negli Stati Uniti. Questo caravan elettrico, sviluppato dalla start-up californiana Pebble, è ora disponibile per il preordine e promette un’autonomia energetica fino a una settimana grazie a una batteria da 45 kWh.

Pebble Flow, un caravan all’avanguardia

Con una lunghezza di 7,60 metri e un peso di 2.800 kg, il design aerodinamico della Pebble Flow garantisce un’efficienza superiore del 300% rispetto ai modelli tradizionali. Gli interni, progettati per massimizzare la luce naturale, includono ampie vetrate che offrono una vista panoramica mozzafiato. La zona notte è dotata di un innovativo sistema chiamato Room Flip, che trasforma il letto matrimoniale in una postazione di lavoro, rendendolo perfetto per chi pratica il campeggio moderno e vive in mobilità.

L’autonomia energetica è assicurata da una potente batteria LFP, in grado di alimentare tutti gli elettrodomestici di bordo, come il piano cottura a induzione e il frigorifero, e di fungere da generatore d’emergenza per un’abitazione. Il sistema di ricarica è altamente versatile: oltre a sfruttare le colonnine pubbliche e domestiche, la roulotte è dotata di pannelli solari integrati da 1 kW e di un sistema di ricarica rigenerativa durante il traino.

Un campeggio tecnologico: motori elettrici a supporto.

Tra le funzionalità più avanzate spicca il sistema di guida assistita, che utilizza due motori elettrici per consentire al caravan di muoversi quasi autonomamente. Le tecnologie Magic Hitch e InstaCamp automatizzano completamente le operazioni di aggancio e preparazione del campeggio, tutte gestibili tramite smartphone.

Il prezzo di lancio della Pebble Flow parte da 109.500 dollari per il modello base, mentre la versione completa di Magic Pack raggiunge i 125.000 dollari. Le prime consegne sono previste per la prima metà del 2025, segnando un passo importante verso il futuro delle vacanze all’aria aperta. Un sogno che potrebbe riguardare molti appassionati.