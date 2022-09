Roulotte con le batterie per aumentare l’autonomia delle auto elettriche [Video]

Uno dei freni inibitori all’acquisto di auto elettriche è l’ansia da autonomia, che incide pesantemente sul processo di scelta degli itinerari. La questione diventa ancora più pressante quando si usano i veicoli “green” per trainare una roulotte. Una soluzione al problema giunge dall’azienda statunitense Colorado Teardrops, attiva nella produzione di caravan e camper.

Una colonnina su ruote

I tecnici a stelle e strisce hanno sviluppato un rimorchio abitabile, con un pacco batteria integrato nel telaio, che può fungere da maxi powerbank in caso di necessità. Così l’auto elettrica non dovrebbe restare a secco qualora si prosciugasse il suo serbatoio energetico. Sarà sufficiente collegarla al rimorchio, per effettuare la ricarica, anche lontano dalle classiche stazioni di rifornimento. La roulotte di cui ci stiamo occupando è stata battezzata Boulder (più o meno “masso”) e viene incontro ai bisogni di chi vuole vivere il piacere dell’avventura all’aria aperta, anche al volante di una vettura a batteria.

Roulotte bella e funzionale

Piacevole il suo design a goccia, che non pregiudica la fruibilità. Dentro si può allestire un’area pranzo o di lavoro, ma anche una camera da letto, grazie alla versatilità della dotazione di bordo. Questa roulotte, di taglio leggero e aerodinamico (per non incidere troppo sul prosciugamento della carica in fase di marcia), offre un comodissimo pacco batteria aggiuntivo, che può essere usato tanto per alimentare le attrezzature in campeggio quanto per rifornire l’auto elettrica.

Compatta ma non scomoda

La collocazione della maxi powerbank, poco sopra il fondo del rimorchio, non sottrae spazio abitabile, con i vantaggi che ne conseguono. Si tratta di una soluzione intelligente, che i campeggiatori “green” sapranno apprezzare. Il video, in pochi minuti, mostra le caratteristiche della roulotte di Colorado Teardrops, destinata a fare scuola. I fotogrammi, fra l’altro, mostrano le diverse possibilità d’uso del rimorchio. A voi le immagini. Buona visione.