Roulotte economica: nuova costa come una citycar

Ognuno vive le vacanze in modo diverso. Chi sa adattarsi, può anche puntare su una roulotte economica che, quasi sempre, costituisce un’alternativa meno dispendiosa rispetto al camper. Quest’ultimo, infatti, oltre ad avere un prezzo d’acquisto più impegnativo, ha anche dei costi di gestione più alti.

TAB: piccola e simpatica

Non ci crederete, ma sul mercato esiste un’originale e simpatica roulotte, battezzata Tabbert TAB 320, che si porta a casa con una spesa pari a quella richiesta dall’acquisto di una piccola utilitaria. Quanto basta a farne una bella tentazione per chi è in cerca di un rimorchio dal prezzo invitante, allestito per il soggiorno durante i viaggi turistici…e non solo.

Roulotte economica: ecco quanto costa

Le comodità non sono le stesse di quelle di un camper e, men che meno, sono paragonabili a quelle di una casa in affitto o della stanza di un hotel, ma così la vacanza può diventare più avventurosa e senza limiti fisici. Ogni sera ci si può coricare in un posto diverso, magari sotto un cielo stellato, nel cuore della natura. Ovviamente ci si deve adattare, per andare in bagno e fare la doccia, ma per chi ci riesce la cosa può rivelarsi interessante. Ammetto che ho gusti ben diversi, ma ammiro le persone meno esigenti di me. La Tabbert TAB 320 costa solo 13.000 euro.

Roulotte Tabbert TAB 320: le immagini Guarda le altre 13 fotografie →

Roulotte economica: spazio per due

Guardandola si viene colpiti dal fascino tondeggiante delle sue forme, che vagamente ricordano quelle della Fiat 600 Multipla. Ne deriva un look simpatico e sbarazzino, adatto anche ai giovanissimi. Questa roulotte offre una spaziosa dinette a ferro di cavallo che diventa un grande letto matrimoniale da 175 x 200 centimetri. Dispone del necessario per rilassarsi e consumare un pasto. Il suo peso a vuoto è nell’ordine dei 550 chilogrammi. Questo la rende trainabile anche da auto di piccolo taglio. Un modo per contenere ulteriormente i costi di esercizio e di mantenimento.