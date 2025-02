“Ho visto quell’uomo investire il vigile e trascinarlo sul cofano. Non potevo restare a guardare“, racconta l’autista dell’autobus che con il suo intervento ha impedito una tragedia a Parma. Un controllo stradale di routine si è trasformato in un drammatico episodio di violenza contro due vigili della Polizia Locale, conclusosi positivamente solo grazie all’intervento coraggioso di un autista di bus. I fatti si sono svolti in via D’Azeglio, dove un pregiudicato albanese ha tentato la fuga investendo gli agenti che lo stavano controllando.

La dinamica dell’accaduto

La dinamica dell’accaduto, documentata da un video, mostra il momento in cui il conducente, dopo un’iniziale collaborazione, è risalito improvvisamente sul veicolo effettuando una manovra azzardata. Nella fuga, ha colpito un agente e trascinato l’altro sul cofano dell’auto per diversi metri. Questo episodio di vigili investiti ha scosso profondamente la comunità locale.

La situazione è stata risolta dall’intervento tempestivo di Fabrizio Bernazzoli, conducente della linea 7 Tep, che ha posizionato strategicamente il suo mezzo per bloccare la fuga del malvivente. La manovra del autista bus ha permesso agli agenti di raggiungere il veicolo e, nonostante la resistenza opposta dall’uomo, di procedere all’arresto con l’ausilio di rinforzi.

Chi è l’uomo che ha investito i due vigili

L’autore del gesto è risultato essere un cittadino albanese di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di oltraggio, furto e rapina, con alle spalle anche un’evasione dal carcere di via Burla. Nonostante un precedente ordine di espulsione, era rimasto in Italia per ricongiungimento familiare.

L’episodio ha generato una forte reazione nella comunità locale, con il gruppo consiliare “Vignali Sindaco” che ha espresso solidarietà alla Polizia Locale, sottolineando l’urgenza di fornire agli agenti strumenti di difesa più adeguati. Particolare riconoscimento è stato tributato all’autista del bus, il cui intervento è stato determinante per evitare conseguenze più gravi.