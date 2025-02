Una pioggia di pulsanti “delete” su migliaia di verbali stradali. Un agente in malattia che cancella email di servizio. Un sistema di gestione delle multe paralizzato per giorni. È questo il bilancio dell’incredibile vicenda che ha colpito il comando della Polizia Locale di Ravenna nel febbraio 2023.

Pioggia di multe cancellate

L’episodio ha visto protagonista un agente, ora sotto processo, accusato di aver deliberatamente eliminato una massiccia quantità di comunicazioni contenenti dati essenziali per la gestione delle sanzioni stradali. Le conseguenze sono state immediate: il meccanismo di decurtazione dei punti patente è rimasto bloccato per diversi giorni, creando non pochi disagi all’amministrazione.

Gli inquirenti hanno ricostruito una storia di presunta ripicca professionale. L’agente, non contento di un trasferimento, avrebbe approfittato di un periodo di assenza per malattia per compiere l’atto dal proprio computer personale, sfruttando i suoi privilegi di accesso al sistema informatico del comando.

Agente di Polizia locale: forse ha agito per ripicca

Non si tratta del primo scivolone professionale per l’agente di polizia locale. Nel suo curriculum figura anche una precedente sanzione per non aver custodito correttamente l’arma di servizio, circostanza che getta ulteriori ombre sulla sua condotta professionale. Il team legale dell’accusato punta tutto sulla tesi dell’errore involontario, sostenendo che il proprio assistito non avesse una preparazione informatica adeguata. Una linea difensiva che si scontra con la posizione dell’accusa, fermamente convinta della natura dolosa dell’azione.

Il Comune romagnolo, costituitosi parte civile, pone l’accento sulla necessità di preservare efficienza e trasparenza nel sistema sanzionatorio. L’episodio si inserisce in un contesto nazionale di particolare attenzione alla gestione delle sanzioni stradali, testimoniato dalla recente istituzione di un Osservatorio nazionale dedicato, voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.