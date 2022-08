Paramount Marauder Mark 2: torna l’inarrestabile autoblindo

Il Paramount Marauder è un bestione blindato diventato famoso per essere stato il protagonista di uno speciale test condotto da Richard Hammond in una puntata della 17esima stagione di Top Gear. Ora la Paramount ha deciso di aggiornare il suo autoblindo con una serie di modifiche che lo rendono ancora più speciale ed appetibile ad una clientela prettamente militare o a chi desidera la massima protezione su un veicolo a quattro ruote.

Paramount Marauder Mark 2: resistente a qualsiasi attacco

Il Marauder Mark 2 è in gran parte simile all’originale, ma ha ricevuto una serie di importanti novità. Tra le caratteristiche del mezzo spiccano la protezione antimine e balistica, inoltre vanta una blindatura a doppio strato in grado di resistere a IED (Improvised Explosive Device), lanciarazzi e mine. Il veicolo può ricevere una lunga serie di modifiche e personalizzazioni, inoltre in meno di due ore il posto guida può essere convertito a destra e viceversa.

Utilizzato dall’esercito

Sotto il cofano di questo blindato batte un motore 6 cilindri Turbo diesel che permette al mezzo di raggiungere la velocità massima di 110 km/h: si tratta di una velocità non indifferente per un veicolo di questa stazza e peso. L’attuale Marauder è utilizzato dalle forze armate in Africa, Medio Oriente, Asia centrale e sud-est asiatico e, come tale, è stato progettato per funzionare senza problemi in condizioni estreme da -20 a 50 gradi Celsius. Può anche essere facilmente trasportato in aereo da un C130 o un Chinook.

Deon Grobler, amministratore delegato di Paramount Land Systems ha dichiarato: