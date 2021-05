Pambuffeti PJ-01: in pista con la supercar umbra [Video]

Un video ci mostra una fase dei collaudi in pista della Pambuffetti PJ-01. Al volante della supercar umbra, che si avvia al debutto in società, c’è il pilota Andrea Boldrini, campione italiano di Formula 3 nel 1996. Una scelta non casuale: la nuova auto sportiva punta ad essere molto efficace tra i cordoli, con soluzioni concettuali e tecnologiche riprese dalle monoposto di F1.

Il marchio che firma questa supercar nasce dalla determinazione di Juri Pambuffetti, imprenditore umbro di 45 anni, che dal 2017 porta avanti il progetto della vettura, ora destinata a sbocciare nella dimensione commerciale. Uno degli obiettivi è quello di fare della Pambuffetti PJ-01 una supercar molto coinvolgente sul piano emotivo, in grado di regalare sensazioni di guida da monoposto a ruote scoperte, già a partire dall’impostazione dell’abitacolo.

La carrozzeria dell’auto, plasmata interamente in fibra di carbonio, presta molta attenzione al tema aerodinamico, come è giusto che sia per un mezzo del genere. Di tipo push rod le sospensioni, giusto per ribadire il legame con l’universo racing, grande fonte di ispirazione del progetto. La spinta fa capo a un motore V10 da 5.2 litri, con 800 cavalli all’attivo.

Questa potenza, erogata da un cuore aspirato che suona con belle note, giunge a terra con l’ausilio di un cambio a sei marce elettroattuato ad innesti frontali. La Pambuffetti PJ-01 sarà una supercar artigianale, le cui più importanti funzioni saranno gestite attraverso i comandi presenti sul volante. Il suo telaio è ibrido: acciaio strutturale e carbonio.