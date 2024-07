Pagani Utopia Roadster, l’ultima creatura dell’atelier italiano

La nuovissima Pagani Utopia Roadster, ultima nata del famoso atelier emiliano, rappresenta l’apice di una continua ricerca finalizzata alla realizzazione di oggetti che coniughino la più alta tecnologia a un design senza tempo. Ricercare le parole per descrivere i progetti ai quali Pagani ha dedicato tempo e passione è sempre difficile, per questa ragione il dottor Robert Puyal, giornalista indipendente, racconta la nuova Hypercar.

Una hypercar unica

“L’Utopia Roadster offre la scelta tra un’esperienza di guida aperta o chiusa, mantenendo le prestazioni e l’agilità della Coupé senza compromessi. Progettata con un’attenzione estrema ai dettagli, presenta un hard-top che si integra perfettamente nel profilo della vettura. Grazie all’uso di materiali compositi avanzati e di tecnologia all’avanguardia, l’Utopia Roadster pesa solo 1.280 kg, esattamente quanto la versione Coupé. Il Pagani V12, privo di supporti ibridi, celebra il fascino intramontabile della purezza meccanica. L’Utopia Roadster sarà la prima automobile di sempre a migliorare i sistemi di sicurezza grazie all’innovativo Pirelli Cyber Tyre, sistema di sensoristica avanzata che consente agli pneumatici di dialogare con la vettura”, afferma Duval.

Cosa racconta Duval della nuova Pagani

“Ogni Utopia Roadster è unica grazie alla vasta gamma di personalizzazioni disponibili, permettendo di creare un auto che riflette la personalità di ciascun cliente. La vettura di presentazione, svelata in occasione della Monterey Car Week, sarà equipaggiata con l’allestimento opzionale Sport Pack. Omologata per la circolazione su strada in tutto il mondo, rispettando i più rigidi protocolli in materia di sicurezza ed emissioni, l’Utopia Roadster è pronta a raggiungere gli appassionati di auto sportive di ogni paese”, conclude il giornalista. Insomma, la Utopia Roadster si candida a incantare il mondo intero come sono riuscite a fare altre vetture uscite da questa nobile casata. I tempi sono cambiati, ma c’è ancora tempo e spazio per godere del piacere di un’auto sublime per pochi eletti, rombante come un tuono nella notte.