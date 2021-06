Pagani: la Huayra R al MIMO 2021

Selata a marzo, la nuova supercar italiana di Casa Pagani, la Huayra R, debutta in anteprima in questi giorni al Milano Monza Motor Show. La tiratura di questa hypercar pensata per la pista car; di soli 30 esemplari, ognuno dei quali ha un prezzo di 2,6 milioni di euro.

Pensata per la pista

Pagani Huayra R viene equipaggiata con un motore da 6 litri di cilindrata e un’architettura a 12 cilindri a V, realizzata in partnership di Hwa e ribattezzata “Pagani V12-R”. L’alimentazione è aspirata e il sistema di scarico, derivato dalla Formula 1, si compone di tubazioni in Inconel rivestite in ceramica (per offrire una più elevata dissipazione del calore).

850 CV per poco più di 1.000 kg

L’intero motore è decisamente leggero (pesa 198 kg) ed offre valori “da urlo”: 850 CV la potenza massima, “zona rossa” del fuorigiri a 9.000 giri/min, e 750 Nm di coppia motrice. La trasmissione ´affidata a un cambio sequenziale a sei rapporti non sincronizzati, mentre la trazione ´rigorosamente posteriore.