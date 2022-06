Pagani Huayra Codalunga: 5 esemplari da 7 milioni di euro

Nell’atelier di San Cesario sul Panaro sono sempre intenti a studiare nuove soluzioni per i modelli in produzione, come dimostra la Pagani Huayra Codalunga. anche quando è sulla rampa di lancio un nuovo modello. Così, ecco che mentre tutti attendono l’hypercar che sostituirà la Huayra, il genio di Horacio ha dato vita all’ennesimo capolavoro.

Pagani Huayra Codalunga: solo 5 esemplari rarissimi

Frutto di una richiesta di altrettanti clienti collezionisti, la Pagani Huayra Codalunga è stata prodotta in soli 5 esemplari. Ovviamente, ognuno ha già un padrone, per cui anche se aveste i 7 milioni di euro necessari ad acquistarne una, dovreste desistere. Così, se la Huayra “convenzionale” è già un pezzo da collezione, la Codalunga diventa un oggetto rarissimo! Difficile capire quanto potrà valere in futuro, ma di sicuro un’eventuale vendita all’asta diventerà un evento.

Pagani Huayra Codalunga: 60 kg in meno e 110 CV in più

Bastano alcuni dati per comprendere il potenziale della Pagani Huayra Codalunga: 60 kg in meno e 110 CV in più nel confronto dalla vettura da cui deriva. Tutto questo le consente di ottenere performance ulteriormente spinte, favorite da un’aerodinamica che sfrutta 4 pannelli mobili. Tra gli elementi che contraddistinguono la Codalunga, oltre al potentissimo V12 sovralimentato da 840 CV, troviamo uno scarico in titanio rivestito in ceramica che pesa solamente 4,4 kg. Particolare l’abitacolo con sedili realizzati in nubuk e la scritta Codalunga riportata sulla strumentazione che riprende quella della carrozzeria.

Un progetto realizzato in 4 anni

Quando si pensa ad una vettura derivata da un’altra, il suo sviluppo potrebbe sembrare agevole, ma per la Pagani Huayra Codalunga non è stato così. Infatti, ci sono voluti 4 anni di test in cui è stato utilizzato un modello in scala 1:4 ed uno in scala reale su cui venivano sperimentate tutte le modifiche del caso. Nel periodo di realizzazione, i due facoltosi clienti, che hanno avuto l’idea di fondo, hanno collaborato con il reparto Pagani dedito alla realizzazione delle serie speciali e delle one-off, denominato Grandi Complicazioni.

Più lunga di 36 cm per volare

La Pagani Huayra Codalunga ha una mise che si ispira alle vetture della 24 Ore di Le Mans, e la sua aerodinamica rivisitata di sicuro la rende velocissima in rettilineo. Inoltre, la modifica posteriore ha cambiato la vista laterale, con una silhouette piuttosto allungata, precisamente di 36 cm. Diverso anche il posteriore, ovviamente funzionale alla destinazione d’uso, dove rimane la firma inequivocabile di Pagani con i quattro terminali di scarico.