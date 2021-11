Pagani Huayra all’asta a prezzo altissimo

La Pagani Huayra è un oggetto del desiderio di tantissimi collezionisti, perché oltre a essere l’emblema dell’auto esotica, è una hypercar prodotta in soli 100 esemplari. La costruzione di questo modello è terminata nel 2018, per cui è quasi impossibile trovare una Huayra che sia in condizioni pari al nuovo, tuttavia ne esiste un raro esemplare che potrebbe essere uscito dalla fabbrica di Pagani ieri, che potrà essere acquistato all’asta di Mecum Auctions dal 6 al 15 gennaio 2022. La proposta avrà un costo elevatissimo, ma sicuramente il giusto offerente verrà trovato per questa esclusiva auto in livrea nera e oro.

Caratteristiche

La Huayra ha fatto il suo personalissimo esordio nel lontano 2011, come sostituta della Zonda, e nel corso degli anni è stata declinata in versione Roadster e in tante altre esclusive edizioni speciali. Quella protagonista dell’asta Kissimmee di Mecum Auctions è un esemplare coupé standard, ma le ampie possibilità di personalizzazione per interni ed esterni, permettono a ogni Pagani di essere differente dalle altre e, di conseguenza, unica al mondo. La sua scocca è naturalmente in fibra di carbonio, non un vezzo, ma una necessità per ridurre il peso e far eccellere le prestazioni di un’auto che nasce per correre e sorprendere il prossimo con le performance. Le sue portiere sono con apertura ad ali di gabbiano e svelano un abitacolo con pelle nera e rossa e una raffinata plancia in fibra di carbonio.

Il cuore

Il motore di questo gioiello è un 6.0 V12 biturbo sviluppato da Mercedes-AMG che sviluppa 730 CV e una coppia superiore ai 1.000 Nm. Grazie al cambio automatico Xtrac a 7 rapporti e a un peso di soli 1.350 kg, la Huayra ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h registrata in 3,3 secondi e può arrivare fino ai 370 km/h di velocità massima. È facile pensare che i collezionisti faranno veramente a gara per mettersela in garage, ma dovranno staccare un assegno compreso tra gli 1,8 e i 3 milioni di euro.