Pagani Huayra R: musica da brivido in stile F1 a Monza [Video]

Emozioni speciali con la Pagani Huayra R a Monza. L’hypercar estrema della Casa di San Cesario sul Panaro ha fatto risuonare nel tempio italiano della velocità le straordinarie musicalità meccaniche del suo motore V12 AMG, che romba come quello di una vecchia monoposto di Formula 1. Il video odierno regala le emozioni dell’azione fra i cordoli del gioiello di Horacio Pagani, capace di toccare le “corde emotive” di tutti gli appassionati. Per gustare al meglio l’esperienza sensoriale vi suggeriamo di tenere le casse ben accese, attenti a non perdere nessuna nota liberata dagli scarichi ad alte prestazioni.

Non ci vuole molto a capire come il nastro d’asfalto delle piste sia il terreno di elezione per questa hypercar estrema, pensata proprio per gli autodromi. La Pagani Huayra R è una serie limitata destinata a sbocciare in soli 30 esemplari, che faranno la gioia dei fortunati acquirenti.

In questa creatura si celebrano le performance, l’ingegneria e l’arte applicata a una vettura da pista. La spinta fa capo a un motore da corsa da 6.0 litri, con 850 cavalli di potenza all’attivo. Pura, passionale, impetuosa e travolgente, la Pagani Huayra R unisce un alto livello di ricerca, know-how aerodinamico e sensibilità estetica. Una scultura da pista, che suona come un’orchestra. Il filmato odierno, girato sulla pista di Monza, lo conferma. Buon divertimento!