Pagani Automobili: presenza record al Goodwood Festival of Speed 2024

Sempre più vicina all’orizzonte l’edizione 2024 del Goodwood Festival of Speed, in programma dall’11 al 14 luglio. Il prestigioso evento inglese è stato scelto da Pagani per una partecipazione in grande stile. Quest’anno, infatti, la casa di San Cesario sul Panaro sarà presente un’incredibile rappresentanza di auto. Nella storia dell’evento del West Sussex, mai il parterre a sua firma era stato così ampio.

Lo splendido scenario green offerto dalla Goodwood House farà da sfondo all’esposizione di 6 hypercar Pagani, destinate a ritagliarsi uno spazio di primo piano nella trama dell’evento, nonostante la presenza di tantissimi altri capolavori automobilistici di oggi e di ieri.

Nello stand aziendale si potranno ammirare 2 creazioni della divisione Grandi Complicazioni: l’Imola Roadster e la one-off Huayra Epitome. Per l’inaugurazione di questo spazio espositivo, nella giornata di giovedì 11 luglio, l’ospite d’onore sarà il Duca di Richmond.

Alle due auto sportive prima menzionate, che nascono nel reparto dedicato ai progetti speciali del marchio, si affiancheranno una Pagani Utopia e una Huayra R, che si cimenteranno nella hill climb del Supercar Paddock, uno degli appuntamenti più noti della kermesse motoristica d’oltremanica. La prima delle due entrerà in scena con una livrea esclusiva creata da Horacio Pagani, in collaborazione col già citato Duca di Richmond, per celebrare la storica manifestazione.

Al Goodwood Festival of Speed 2024, presso il Kinrara Enclosure, uno dei punti privilegiati all’interno del Crossroads Corner per la vista della gara in salita, si potranno ammirare inoltre una Huayra Roadster e una Zonda Roadster. Con loro si completerà la presenza delle 6 hypercar Pagani attese nel Regno Unito per l’incredibile appuntamento motoristico del West Sussex.