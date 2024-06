Una Pagani Huayra Tempesta usata per il trasporto banane | Video

Usare una costosissima Pagani Roadster BC Pacchetto Tempesta per trasportare un carico di banane, inondando il suo abitacolo e persino le prese d’aria con questo frutto non è una cosa comune. Anzi, profuma di stravaganza, ma nell’era social un’operazione del genere regala grande visibilità mediatica. Per tale ragione, forse, il protagonista del video si è concesso questa singolare digressione. O forse lo ha fatto per regalare qualche momento di simpatia, che spezzi il grigiore dei cliché.

Immagino l’invidia di quanti usano dei camioncini telonati per fare la stessa operazione, ma anche la sofferenza degli appassionati nel vedere un capolavoro automobilistico del genere trattato in questo modo. Un vecchio detto dice che il mondo è bello perché è vario, quindi nel campionario della vita bisogna accogliere tante diversità, anche sul fronte delle vedute. Una cosa è certa: trasportare della banane con un’hypercar è una cosa irrituale.

Il tizio al volante della Pagani si tira la parte, mangiando una banana durante la guida. Al primo morso, forse per effetto del potassio contenuto nel prezioso frutto, affonda sul pedale dell’acceleratore, seminando l’auto dell’autore delle riprese. Ne deriva un siparietto molto particolare.

Il modello protagonista dei fotogrammi è, come dicevamo, una Huayra Roadster BC Pacchetto Tempesta, con air-scoop e alettone da corsa. Qui si respira a pieni polmoni l’arte creativa di Pagani, che firma dei gioielli a quattro ruote. Si tratta di una vettura in serie limitata di esemplari, dal valore milionario, progettata e costruita con cura maniacale. I materiali sono al top, come l’ingegneria. La spinta fa capo a un motore V12 biturbo da 6.0 litri, firmato Mercedes-AMG, che eroga 827 CV di potenza massima e 1.100 Nm di coppia, su un peso di soli 1.240 kg a secco.