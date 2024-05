La nuova Mercedes-AMG PureSpeed non è solo un concept car, ma l’emblema dell’innovazione tecnologica della divisione sportiva del marchio Mercedes-Benz. Presentata al Gran Premio di Monaco di Formula 1, questa biposto estrema e velocissima rende omaggio alla ricca tradizione della casa automobilistica tedesca.

La PureSpeed è una vettura completamente aperta, priva di parabrezza e tetto, che richiama lo stile delle iconiche auto da corsa di Stoccarda. Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH, ha dichiarato: “Il Concept Mercedes-AMG PureSpeed offre un’esperienza di guida diretta e pura, senza filtri. La luce, l’aria e la passione si vivono con tutti i sensi. Questo concept incarna la massima esclusività, con elementi di design come l’HALO che evocano l’atmosfera della Formula 1. Non c’è posto migliore per il suo debutto che Monaco.”

Solo 250 Mercedes-AMG PureSpeed

La PureSpeed sarà prodotta in edizione limitata di soli 250 esemplari, destinati a collezionisti e appassionati. Ispirata alle auto da corsa, vanta prestazioni da hypercar e condivide numerosi elementi con la Mercedes-AMG One, come le parti tecniche e la fibra di carbonio a vista. I copriruota anteriori e posteriori, con quelli posteriori completamente chiusi per migliorare l’aerodinamica, e quelli anteriori aperti per ottimizzare i flussi d’aria verso l’impianto frenante, rappresentano solo alcune delle innovazioni tecniche.

Il design della PureSpeed è audace e puro, con un cofano lungo e un frontale basso a “naso di squalo” che ricordano la AMG One. L’ampia presa d’aria anteriore, con la scritta AMG e la Stella Mercedes in total black, si integra perfettamente con il design aggressivo. I deflettori trasparenti convogliano aria verso l’abitacolo, migliorando l’esperienza di guida.

Il sistema Halo, derivato dalla Formula 1 e obbligatorio dal 2018, protegge la testa del pilota in caso di incidente. Sulla PureSpeed, l’Halo è sia un elemento di sicurezza avanzato sia un dettaglio di design aerodinamico. A corredo della vettura vengono forniti due caschi progettati appositamente per questo concept, sottolineando l’assenza di tetto, parabrezza e finestrini laterali.

Diversi dettagli della PureSpeed rendono omaggio ai modelli leggendari di Mercedes, come i due archi dietro i sedili che ricordano la 300 SLR, la vettura con cui Stirling Moss e Denis Jenkinson vinsero la Mille Miglia nel 1955. La verniciatura rosso Le Mans che sfuma nel grigio grafite, con motivi AMG neri, evoca la Targa Florio del 1924, un ulteriore tributo al glorioso passato del marchio.

La Mercedes-AMG PureSpeed è un capolavoro di design e tecnologia, destinato a diventare un’icona tra le hypercar moderne.