Pagani Automobili al Motor Valley Fest 2024 con hypercar da sogno

Tutto pronto per il Motor Valley Fest 2024, in programma dal 2 al 5 maggio. L’evento, giunto alla sesta edizione, prenderà forma in Emilia Romagna, culla mondiale della passione motoristica. Un ruolo di primo piano, in questa cornice espositiva, toccherà a Pagani Automobili.

Nella tela domestica, la casa di San Cesario sul Panaro sarà presente con un paio di capolavori a sua firma: la Utopia e la Huayra Roadster BC. Alla prima sarà riservato uno spazio nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare. La seconda sarà invece in mostra in Piazza del Castello, a Formigine. Con modelli del genere in vetrina, le emozioni per gli appassionati sono assicurate.

Spazio anche per la cultura e gli approfondimenti: il 2 e 3 maggio, infatti, il team Pagani parteciperà a Modena a un talk dedicato ai nuovi talenti e a una conferenza su “Design & Heritage”. Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino l’azienda e le persone che ne fanno parte. Per la giornata di sabato 4 maggio è inoltre prevista un’apertura straordinaria, dalle 9:30 alle 17:00, dell’Horacio Pagani Museo e dell’Atelier Pagani: due templi emozionali per chi porta gli ottani nel sangue.

Presente la Pagani Utopia

Ormai pochi giorni ci separano dal Motor Valley Fest 2024. Questo salone a cielo aperto ha tutto l’occorrente per toccare al meglio le corde sensoriali dei fruitori. Pagani Automobili farà la sua parte, prendendovi parte con convinzione. Due, come detto, le hypercar del marchio messe in vetrina. A Modena, al Palazzo Ducale, si potrà ammirare una Utopia in tinta Bianco Fabriano e Blu Indaco, con interni in Pelle Florida 2052 e Nabuk Oceano.

L’esemplare appartiene a una specie nobile, che ha aperto il terzo atto nella storia della casa automobilistica di Horacio Pagani. Nei suoi tratti si colgono reminiscenze stilistiche del passato. Anche le emozioni sono di taglio classico, espresse però con una tecnologia moderna e di straordinaria raffinatezza. Incredibile la qualità dei materiali usati per la costruzione. Alla spinta provvede un motore V12 costruito da AMG per il marchio di San Cesario sul Panaro.

Grande attesa per la Huayra Roadster BC

Alla Utopia, durante il Motor Valley Fest 2024, sarà affiancata una splendida Pagani Huayra Roadster BC, esposta nel cuore di Formigine. Questa scoperta in serie limitata, dalle linee coinvolgenti, regala un sound e un quadro emotivo al top: il degno frutto di una costruzione nel segno dell’eccellenza.

Le lettere finali della sigla sono un omaggio a Benny Caiola, un siciliano che fece fortuna in America. Lui fu il primo acquirente della Zonda. Una prova di gratitudine nei suoi confronti da parte di Horacio Pagani, uomo di grande nobiltà d’animo, che conosce i sentimenti più alti, come la gratitudine, in un mondo in cui i veri valori sono sempre più rari.

Anche qui la spinta giunge da un motore V12, in un gioco di alchimie aerodinamiche, tecnologiche e materiche da antologia, per raggiungere l’apice della raffinatezza estetica, costruttiva e ingegneristica. A questa hypercar è andato il premio Compasso d’Oro, nella sua XXVII edizione, categoria “Design per la mobilità”.