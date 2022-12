L’orologio Bugatti di Jacob & Co da 2 milioni di euro

In questi anni si è affermata la tendenza a creare degli orologi di lusso abbinati alle auto sportive più esclusive. Lo Jacob & Co per Bugatti, in esemplare unico, commissionato da un collezionista statunitense, appartiene alla specie. Il suo prezzo? Ben 2 milioni di euro: una cifra più alta della spesa da sostenere per mettere in garage alcune blasonate hypercar dell’era contemporanea. Nel caso in esame, l’acquirente ha voluto abbinare il prezioso segnatempo alla sua Bugatti Chiron in esemplare unico. Un giocattolo a quattro ruote di altissimo valore.

Cadeau speciale per chiudere il 2022 in bellezza

La consegna dell’orologio di lusso è avvenuta prima di Natale, così il committente ha potuto viverlo come un regalo coi fiocchi per le feste di fine anno. Il modello “standard” dell’orologio Jacob & Co per Bugatti è già un oggetto destinato a pochi fortunati, per la tiratura limitata e per il costo di 300 mila euro, ma c’è chi non si accontenta, pretendendo di più.

Jacob & Co per pochi eletti con Bugatti

Qualche mese fa ci aveva pensato Cristiano Ronaldo a farsi realizzare un esemplare unico da 900 mila euro, abbinato alla sua incredibile La Voiture Noire. La stessa cosa ha fatto ora il collezionista d’auto americano Manny Khoshbin. Il suo one-off da polso, appena offerto alla curiosità del pubblico, dovrebbe essere il più costoso della specie. Questo orologio di lusso è strettamente connesso alla sua Bugatti Chiron personalizzata da Hermés.

In pendant con l’auto alsaziana

Il legame è evidente sin dal primo colpo d’occhio, per le analogie nella veste cromatica. Sulla cassa e nel quadrante ci sono gli stessi colori “Craie” (bianco gesso) e rosso della vettura alsaziana su misura acquistata da Khoshbin. A ribadire il fatto di essere davanti a un segnatempo senza pari ci pensano le scritte 1/1 e “Piece Unique” presenti sulla cassa e sul quadrante. Il valore dell’orologio, come dicevamo, è di 2 milioni di euro: lo stesso di un attico di lusso al centro di una grande capitale europea.

Un orologio da favola

Il Jacob & Co per Bugatti di cui ci stiamo occupando, come gli altri misuratori della famiglia, offre un meccanismo a vista, che lascia ammirare le sue incredibili alchimie. Negli ingranaggi si notano le forme del motore W16 della hypercar alsaziana cui rende omaggio. Il movimento dei pistoni e delle altre parti replica quello dell’auto, ma qui l’energia viene tradotta nel movimento delle lancette. Roba ipnotizzante, come le vetture più esclusive della casa di Molsheim.