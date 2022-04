Ecco quanto costa l’orologio Bugatti di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo si è regalato un orologio Bugatti davvero straordinario. A guadagnare uno spazio nel cuore del mitico calciatore è stato un modello da polso Jacob & Co Chiron su misura, che porta inciso sulla cassa il suo soprannome (CR7), fra le lancette color bronzo. Difficile stabilire il valore di un simile accessorio, ma alcune indiscrezioni parlano di una cifra nell’ordine del milione di dollari.

La sigla del modello mette in evidenza l’omaggio alla hypercar alsaziana, presente nel garage del celebre attaccante. Pare che Ronaldo sia il possessore dell’unica Chiron La Voiture Noire costruita. Ovvio, quindi, che il segnatempo a lui destinato sia più caro di quello “standard” da 300 mila dollari, in tiratura limitata, offerto alla tentazione dei proprietari delle “normali” Chiron.

Per chi non lo sapesse, CR7 ama gli orologi quasi quanto le belle auto. Nei suoi gioielli da polso cerca l’eccellenza. Il Jacob & Co Chiron da lui commissionato ha la cassa tempestata di diamanti. Nel look si colgono alcune citazioni stilistiche alla Bugatti cui rende omaggio. Il meccanismo a vista lascia ammirare le sue incredibili alchimie. Guardandone il cuore si notano le forme del motore W16. Il movimento dei pistoni e delle altre parti replica quello dell’auto, ma qui l’energia viene tradotta nel movimento delle lancette: sublime e decisamente originale.

Questo orologio di lusso celebra l’esclusività ed è un omaggio a due grandi passioni degli uomini: le vetture da sogno e gli orologi. Stiamo parlando di un segnatempo all’avanguardia, capace di toccare le corde emotive di chi ama l’eccellenza tecnica e di ipnotizzare lo sguardo di tutti, con il suo design unico. Un vero gioiello per la misurazione del tempo, che onora al meglio l’avanguardia dello spirito creativo della casa di Molsheim. Splendide le finiture, che producono un corpo grafico prezioso.