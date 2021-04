Opel Manta GSe ElektroMOD: concept elettrico

L’idea di recuperare l’originale Opel Manta sotto forma di restomod elettrico continua, e sembra che il marchio tedesco di Stellantis voglia replicare il successo della Peugeot E-Legend. Seguendo una filosofia simile, Opel Manta GSe ElektroMOD è un prototipo che mira a offrire una visione del design di Opel, della tecnologia che deve ancora venire e del suo impegno per la mobilità elettrica.

Vederla in strada sembra difficile, ma non bisogna perdere la speranza, anche se parlando onestamente è probabile che si tratti esclusivamente di una mossa d’immagine, proprio come nel caso della Peugeot E-Legend che, nonostante l’approvazione e il grande riconoscimento ricevuto, non ha proseguito il suo percorso verso la produzione. Dunque questa Opel Manta GSe ElektroMOD potrebbe avere lo stesso obiettivo come vetrina di ciò che sta per arrivare nell’azienda tedesca, ora parte di Stellantis.

Un viaggio nel tempo

Per creare questa Opel Manta GSe ElektroMOD, i progettisti e gli ingegneri Opel hanno ‘viaggiato nel tempo’ scendendo nel loro magazzino di auto d’epoca dove hanno trovato un’unità della Opel Manta A del 1970. Questa vettura è stata completamente rifatta per creare un restomod ufficiale, mantenendo le caratteristiche e le proporzioni del modello originale, ma creando un’auto completamente nuova la cui caratteristica principale è il powertrain 100% elettrico. Anche gli interni sono stati reinventato e, sebbene non abbiamo ancora potuto vederli in dettaglio, tutto indica che seguiranno la stessa ricetta neoclassica.

Griglia Pixel-Vizor

Un dettaglio su cui Opel ha voluto mettere l’accento è la nuova griglia anteriore della Manta GSe, creata utilizzando uno schermo in grado di modificare il suo design e proiettare immagini, lettere o qualsiasi altra grafica. Questo pannello è stato chiamato Pixel-Vizor, ed è una tecnologia che sembra sarà sempre più presente nel mercato automobilistico grazie all’arrivo dei pannelli OLED e dei fari Digital Light.

La presentazione ufficiale della Opel Manta GSe ElektroMOD avverrà il 19 maggio, data in cui potremo scoprire altri dettagli di questo modello e del suo futuro.