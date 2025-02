La storica collaborazione tra Opel Frontera e il preparatore Irmscher si arricchisce di un nuovo capitolo: un programma completo di personalizzazione auto dedicato alla seconda generazione del SUV, trasformandolo in un veicolo dal carattere più distintivo e sportivo.

Opel Frontera, il tuning dal taglio sportivo

Il rinnovamento estetico del SUV sportivo include un nuovo spoiler sul tetto e uno splitter anteriore nero, elementi che migliorano sia l’aerodinamica che il look complessivo. La trasformazione esterna è completata dai nuovi cerchi in lega da 18 pollici, disponibili nei design “Turbo Star” e “Wave Star”, con coprimozzi personalizzati IRS.

Gli interni non sono stati trascurati: il team di Irmscher ha introdotto una serie di miglioramenti che includono raffinati interni in pelle, tappetini in velluto e dettagli esclusivi per le soglie delle portiere, elevando così la qualità percepita dell’abitacolo.

Cambia anche l’assetto

Per chi desidera un’esperienza di guida più dinamica, Irmscher ha sviluppato un nuovo set di molle ribassate che riducono l’altezza da terra di 30 millimetri. Questa modifica garantisce una maggiore stabilità in curva, senza compromettere il comfort di marcia che contraddistingue il modello.

Il programma di personalizzazione si distingue per la sua versatilità, applicabile a tutte le versioni della Frontera, inclusa la variante elettrica. Gli accessori possono essere ordinati sia attraverso la rete di partner ufficiali che direttamente da Irmscher, offrendo massima flessibilità ai clienti.

Questa nuova proposta rappresenta l’ultima evoluzione di una partnership ultratrentennale tra Opel e Irmscher, confermando la capacità del preparatore di creare versioni esclusive partendo da modelli di serie.