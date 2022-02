Opel Astra: prezzi e promozioni a confronto con le sue concorrenti

Una piattaforma per tre modelli. Il pianale è l’EMP2 (Efficient Modular Platform, che aveva debuttato nel 2013 come uno dei primi progetti in grado di supportare architetture elettrificate). Le vetture in esame appartengono tutte al medesimo Gruppo, nella fattispecie Stellantis. Si tratta (per citarle in ordine decrescente di apparizione) di:

Opel Astra ;

; Peugeot 308 ;

; DS 4.

Le “tre punte” Stellantis nel segmento C

L’aspetto interessante è proprio qui: con l’ingresso di Opel sotto l’ala PSA, avvenuto nell’estate del 2017, e successivamente con l’entrata del Gruppo franco-tedesco nell’orbita Stellantis, il gioco è fatto: nel medesimo settore di mercato, a disposizione del pubblico ci sono tre modelli molto simili fra loro (anche, con l’arrivo delle rispettive nuove generazioni, in termini di motorizzazioni – benzina e turbodiesel – e di elettrificazione: sono anche Plug-in Hybrid), pronti a costituire un solido “tridente d’attacco” nel segmento C, che per volumi di vendite complessive è una delle fasce commerciali più “gettonate” in Europa.

Questa o quelle: sono davvero uguali?

Quale scegliere? Analizziamo ciascun modello dal punto di vista del portafoglio, ovvero nell’assortimento di gamma, negli importi di vendita e nelle promozioni commerciali (offerte di finanziamento e soluzioni di noleggio a lungo termine).

Opel Astra

Principali dotazioni di serie

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente;

Alzavetro elettrici anche posteriori;

Climatizzatore;

Airbag anteriori e laterali;

Attacchi Isofix;

Sedili anteriori e volante regolabili in altezza;

Volante con comandi audio integrati;

Infotainment con predisposizione Bluetooth e impianto audio digitale;

Computer di bordo;

Abs;

Frenata autonoma d’emergenza.

Prezzi di vendita

Versioni benzina

1.2 Turbo 110 CV Edition: 24.500 euro;

1.2 Turbo 110 CV Elegance: 26.500 euro;

1.2 Turbo 130 CV 130 CV Edition: 24.300 euro;

1.2 Turbo 130 CV Elegance: 27.300 euro;

1.2 Turbo 130 CV AT8 Elegance: 29.300 euro;

1.2 Turbo 130 CV Business Elegance: 28.800 euro;

1.2 Turbo 130 CV AT8 Business Elegance: 30.800 euro;

1.2 Turbo 130 CV GS Line: 28.800 euro;

1.2 Turbo 130 CV AT8 GS Line: 30.800 euro;

1.2 Turbo 130 CV AT8 Ultimate: 34.300 euro.

Versioni turbodiesel

1.5 130 CV Edition: 27.300 euro;

1.5 130 CV Elegance: 29.300 euro;

1.5 130 CV AT8 Elegance: 31.300 euro;

1.5 130 CV Business Elegance: 30.800 euro;

1.5 130 CV AT8 Business Elegance: 32.800 euro;

1.5 130 CV GS Line: 30.800 euro;

1.5 130 CV AT8 GS Line: 32.800 euro;

1.5 130 CV AT8 Ultimate: 36.300 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

1.6 PHEV 180 CV AT8 Edition: 35.300 euro;

1.6 PHEV 180 CV Elegance: 37.300 euro;

1.6 PHEV 180 CV AT8 Business Elegance: 38.800 euro;

1.6 PHEV 180 CV AT8 GS Line: 38.800 euro;

1.6 PHEV 180 CV AT8 Ultimate: 42.300 euro.

Opel Astra: le offerte commerciali

Per tutto febbraio, Opel Astra è in promozione con finanziamento (formula “Scelta Opel”) con anticipo e Valore futuro garantito, ed a noleggio lungo termine (“Free2Move Lease”).

Finanziamento “Scelta Opel”

Esempio

Opel Astra 1.2 Turbo 110 CV Edition

Durata del contratto: 36 mesi e 30.000 km.

Pagamento prima rata: dopo un mese.

N.B. Offerta valida, fino al 28 febbraio 2022, solamente in caso di applicazione “Speciale Voucher” online con permuta o rottamazione presso le concessionarie che aderiscono all’iniziativa.

Servizi compresi nella promozione:

Estensione di garanzia “Flexcare Silver” per tre anni e 30.000 km;

Manutenzione ordinaria e assistenza stradale.

Condizioni di finanziamento

Prezzo promo: 19.850 euro anziché 20.750 euro;

Anticipo: 4.114 euro;

Importo complessivo del credito: 16.883,80 euro (compresi le spese di istruttoria della pratica per 350 euro, ed il costo dei servizi facoltativi per 797,50 euro);

Imposta di bollo: 16 euro;

Spese di bollo su invio comunicazione periodica: 2 euro;

Importo per ciascuna rata mensile: 199 euro (compresi 3,50 euro per spese di gestione pagamenti);

Numero di rate mensili: 35;

TAN: 5,95%;

TAEG: 7,40%;

Interessi totali: 2.632,55 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 12.551,35 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 19.664,35 euro.

Noleggio “Free2Move Lease”

Servizi compresi nel canone:

Tassa di proprietà;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Assistenza stradale 24 ore su 24;

Vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro;

Copertura assicurativa RC Auto;

Garanzia infortunio conducente;

Polizza Incendio e Furto;

Garanzia Kasko;

Tutela legale;

Gestione sinistri e gestione multe.

Esempio

Opel Astra 1.2 Turbo 110 CV Edition

Durata del contratto: 36 mesi;

Percorrenza massima: 45.000 km;

Anticipo: 7.527,50 euro (IVA compresa, la cifra include il primo canone da 299 euro IVA compresa e 427 euro di gestione della pratica);

Importo del canone mensile: 299 euro (IVA compresa).

Opel Astra Plug-in Hybrid

Finanziamento “Scelta Opel”

Esempio

Opel Astra 5 porte 1.6 Hybrid 180 CV AT8 Elegance

Medesime condizioni di cui sopra, tranne:

Prezzo promo: 32.900 euro anziché 33.800 euro;

Anticipo: 10.366 euro;

Importo complessivo del credito: 23.681,51 euro (compresi 350 euro per spese di istruttoria della pratica e 797,50 euro come costo dei servizi facoltativi);

Imposta di bollo: 16 euro;

Numero di rate: 35;

Importo di ogni rata mensile: 199 euro (compresi 3,50 euro per spese di gestione pagamenti);

TAN: 4,90%;

TAEG: 5,86%;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 19.921,92 euro;

Interessi: 3.205,41 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 27.034,92 euro.

Noleggio “Free2Move Lease”

Esempio

Opel Astra 5 porte 1.6 Hybrid 180 CV AT8 Elegance

Stessi servizi e condizioni di cui sopra, tranne:

Anticipo: 15.396,50 euro (IVA compresa; l’importo include il primo canone da 299 euro IVA compresa e 427 euro per la gestione della pratica).

Peugeot 308

Principali equipaggiamenti di serie

Sistema di ingresso a bordo e avviamento Keyless;

Specchio retrovisore interno a sistema anti-abbagliamento automatico;

Piantone dello sterzo regolabile in altezza ed in profondità;

Sedile conducente regolabile in altezza;

Computer di bordo;

Infotainment con predisposizione Bluetooth, impianto audio digitale, lettore MP3, presa Usb e presa Aux;

Climatizzatore;

Airbag anteriori frontali e laterali, airbag posteriori laterali;

Attacchi Isofix;

Abs;

Sistema di rilevamento della segnaletica stradale;

Alzavetro elettrici anche posteriori.

Prezzi di vendita

Versioni benzina

1.2 PureTech Turbo 110 CV Active Pack: 23.750 euro;

1.2 PureTech Turbo 130 CV Active Pack: 24.550 euro;

1.2 PureTech Turbo 130 CV Allure: 26.750 euro;

1.2 PureTech Turbo 130 CV Allure Pack: 27.750 euro;

1.2 PureTech Turbo 130 CV EAT8 Allure: 28.750 euro;

1.2 PureTech Turbo 130 CV EAT8 Allure Pack: 29.750 euro;

1.2 PureTech Turbo 130 CV EAT8 GT: 31.950 euro;

1.2 PureTech Turbo 130 CV EAT8 GT Pack: 33.950 euro.

Versioni turbodiesel

1.5 BlueHDi 130 CV Active Pack: 26.550 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV Allure: 28.750 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV Allure Pack: 29.750 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV EAT8 Allure: 30.750 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV EAT8 Allure Pack: 31.750 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV EAT8 GT: 33.950 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV EAT8 GT Pack: 35.950 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

1.6 Hybrid 180 CV EAT8 Allure: 36.750 euro;

1.6 Hybrid 180 CV Allure Pack: 37.750 euro;

1.6 Hybrid 180 CV EAT8 GT: 39.950 euro;

1.6 Hybrid 180 CV EAT8 GT Pack: 41.950 euro;

1.6 Hybrid 225 CV EAT8 GT: 41.450 euro;

1.6 Hybrid 225 CV EAT8 GT Pack: 43.850 euro.

Peugeot 308: le proposte commerciali

Finanziamento “i-Move Advantage”

Esempi

Benzina

Peugeot 308 PureTech 130 CV EAT8 Allure Pack

Condizioni valide fino al 28 febbraio 2022.

Servizi compresi nell’offerta

Un anno di estensione garanzia;

Manutenzione programmata.

Condizioni dell’offerta

Durata del contratto: 36 mesi e 45.000 km;

Prezzo promo: 25.500 euro “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada, esclusa IPT e imposta di bollo) anziché 30.350 euro;

Anticipo: 4.472 euro;

Imposta sostitutiva sul contratto: 53,44 euro;

Spese di istruttoria della pratica: 350 euro;

Spese di incasso mensili: 3,50 euro;

Importo totale del credito: 21.028 euro;

Numero di rate: 35;

Importo di ogni rata: 308 euro (compreso il servizio facoltativo “Efficiency” per due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km, e manutenzione ordinaria programmata per 36 mesi e 45.000 km; importo mensile del servizio: 23 euro);

TAN: 5,49%;

TAEG: 6,74%;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 15.418 euro;

Interessi: 2.964 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 24.522,35 euro.

Turbodiesel

Peugeot 308 BlueHDi 130 CV Allure Pack

Medesimi servizi e condizioni di cui sopra, tranne:

Prezzo promo: 27.500 euro anziché 32.350 euro;

Anticipo: 5.080 euro;

Imposta sostitutiva sul contratto: 56,93 euro;

Importo totale del credito: 22.420 euro;

Importo di ogni rata: 308 euro;

TAN: 5,49%;

TAEG: 6,66%;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 16.159 euro;

Interessi: 3.212 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 26.165 euro.

Plug-in Hybrid

Peugeot 308 Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack

Servizi compresi nel finanziamento “i-Move Avantgarde Hybrid” (fino al 28 febbraio 2022):

Un anno di ricariche pubbliche illimitate;

Un anno di estensione di garanzia e manutenzione programmata.

Stesse condizioni di cui sopra, tranne:

Prezzo promo: 32.850 euro “chiavi in mano” tranne 38.750 euro;

Anticipo: 6.758 euro;

Imposta sostitutiva sul contratto: 66,08 euro;

Anticipo: 6.768 euro;

Importo totale del credito: 26.083 euro;

Numero di rate mensili: 35;

Importo di ogni rata: 308 euro;

TAN: 4,99%;

TAEG: 5,97%;

Interessi: 3.489 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 20.319 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 30.114 euro.

Noleggio

Formula “Free2Move Lease”

Offerta valida per tutto febbraio.

Servizi inclusi nel canone di noleggio:

Tassa di proprietà;

Polizza Rc Auto, polizza Incendio-furto ed antifurto;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Assistenza stradale 24 ore su 24;

Vettura sostitutiva in caso di guasto;

Gestione sinistri.

Esempi

Peugeot 308 BlueHDi 130 EAT8 Allure Pack

Durata del contratto: 36 mesi e 45.000 km;

Importo del primo canone: 8.972 euro IVA compresa;

Numero di canoni mensili: 35;

Importo di ogni canone: 308 euro IVA compresa.

Peugeot 308 Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack

Stessi servizi e condizioni di cui sopra, tranne:

Importo del primo canone: 9.675 euro IVA compresa.

Formula “Free2Move Flex&Free”

Medesimi condizioni e servizi di cui sopra, tranne:

Estensione di garanzia;

Garanzia Kasko;

Durata del contratto: 36 mesi e 30.000 km, e possibilità di estinguere anticipatamente il contratto senza costi aggiuntivi, a partire dal 12. mese;

Anticipo zero;

Numero di canoni mensili: 36;

Importo di ogni canone: 649 euro IVA compresa.

N.B. Tutte le proposte di noleggio, accessibili anche con permuta, sono state calcolate sulla provincia di Milano e soggette a limitazioni territoriali che saranno dettagliate presso la rete Peugeot.

DS 4

Principali dotazioni di gamma

Specchi retrovisori regolabili elettricamente;

Specchio retrovisore interno a sistema anti-abbagliamento automatico;

Alzavetro elettrici anche posteriori;

Selleria in pelle;

Climatizzatore;

Volante multifunzione con comandi audio integrati;

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e in profondità;

Sedile conducente regolabile in altezza;

Sedili posteriori regolabili;

Computer di bordo;

Infotainment con impianto audio digitale e predisposizione Bluetooth;

Airbag anteriori frontali, laterali, ginocchia e a tendina;

Attacchi Isofix;

Sensori di parcheggio posteriori;

Sistema di assistenza alle partenze in salita;

Abs;

Traction control;

Controllo elettronico di stabilità.

I prezzi di vendita

Versioni benzina

1.2 PureTech 130 CV Business: 30.250 euro;

1.2 PureTech 130 CV Performance Line: 33.250 euro;

1.2 PureTech 130 CV Trocadero: 34.250 euro;

1.2 PureTech 130 CV Cross Trocadero: 34.740 euro;

1.2 PureTech 130 CV Performance Line+: 36.750 euro;

1.2 PureTech 130 CV Rivoli: 37.750 euro;

1.2 PureTech 130 CV Cross Rivoli: 38.250 euro;

1.6 PureTech 180 CV Performance Line: 36.250 euro;

1.6 PureTech 180 CV Trocadero: 37.250 euro;

1.6 PureTech 180 CV Cross Trocadero: 37.750 euro;

1.6 PureTech 180 CV Performance Line+: 39.750 euro;

1.6 PureTech 180 CV Rivoli: 40.750 euro;

1.6 PureTech 180 CV Cross Rivoli: 41.250 euro.

Versioni turbodiesel

1.5 BlueHDi 130 CV Business: 31.750 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV Performance Line: 34.750 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV Trocadero: 35.750 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV Cross Trocadero: 36.250 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV Performance Line+: 38.250 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV Rivoli: 39.250 euro;

1.5 BlueHDi 130 CV Cross Rivoli: 39.750 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

E-Tense 180 CV Business: 40.750 euro;

E-Tense 180 CV Performance Line: 43.750 euro;

E-Tense 180 CV Trocadero: 44.750 euro;

E-Tense 180 CV Cross Trocadero: 45.250 euro;

E-Tense 180 CV Performance Line+: 47.250 euro;

E-Tense 180 CV Rivoli: 48.250 euro;

E-Tense 180 CV Cross Rivoli: 48.750 euro.

DS 4: le promozioni

Finanziamento “StyleDrive Premium”

Validità: febbraio 2022.

Durata del finanziamento: 24 mesi o 36 mesi.

Esempio

DS 4 BlueHDi 130 Business con Pack Business (valore: 1.750 euro)

Prezzo promo: 29.900 euro (IVA e messa su strada comprese) anziché 34.400 euro;

Durata: 36 mesi o 45.000 km;

Anticipo: 8.770 euro;

Imposta sostitutiva sul contratto: 53,70 euro;

Spese di gestione della pratica: 350 euro;

Spese di incasso mensili: 3,50 euro;

Importo totale del credito: 21.130 euro;

Numero di rate mensili: 35;

Importo di ogni rata: 198,88 euro;

TAN: 4,99%;

TAEG: 6,12%;

Interessi: 2.924,30 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 17.569,50 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 24.584 euro.

DS 4 E-Tense 225 Business (con Pack Business del valore di 1.750 euro)

Medesime condizioni di cui sopra, tranne:

Prezzo promo: 38.400 euro anziché 42.900 euro;

Anticipo: 12.660 euro;

Imposta sostitutiva sul contratto: 65,23 euro;

Importo totale del credito: 25.740 euro;

Importo di ogni rata: 198,78 euro;

TAN: 3,99% fisso;

TAEG: 4,89%;

Interessi: 2.886,80 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 22.145,50 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 29.168,03 euro.

Noleggio lungo termine

Formula “Free2Move Lease”

Validità: febbraio 2022.

Servizi inclusi

IPT;

Rc Auto, polizza Incendio-furto e antifurto;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Assistenza stradale 24 ore su 24 e veicolo sostitutivo;

DS Valet (pick-up and delivery in occasione della manutenzione ordinaria).

Condizioni

Durata del contratto: 36 mesi e 45.000 km;

Importo del primo canone: 6.936 euro IVA compresa;

Numero di canoni mensili: 35;

Importo di ogni canone: 319 euro IVA compresa.

N.B. L’offerta, accessibile anche con permuta, è stata calcolata sulla provincia di Milano e soggetta a limitazioni territoriali che saranno dettagliate presso la rete DS Automobiles.

DS 4 E-Tense 225 Business

Medesimi servizi e condizioni, tranne: