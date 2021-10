Opel Astra 2022: i prezzi e gli allestimenti della sesta generazione

Opel ha diffuso il latino della nuova generazione dell’Astra. In Italia i prezzi della compatta del marchio tedesco partono da 24.500 euro per la versione entry Level Elegance con il 1.2 da 110 CV.

Opel Astra 2022: le motorizzazioni

La nuova Opel Astra 2022 viene proposta con il tre cilindri turbo da 1,2 Litri, nelle versioni da 110 o 130 CV, con il quattro cilindri diesel da 1,5 Litri e 130 CV o con il powertrain ibrido plug-in da 180 CV.

Gli allestimenti della nuova Opel Astra 2022

La Opel Astra 2022 è declinabile in cinque allestimenti: Edition, Elegance, Business Elegance, GS Line e Ultimate.

Opel Astra: allestimento Edition

L’Astra Edition parte da 24.500 euro e ha una dotazione di serie che comprende: airbag frontali, laterali e al tetto lato passeggero e guidatore, cinture di sicurezza anteriori e posteriori regolabili in altezza, con pretensionatore e limitatore di carico, safety pack (include assistenza al mantenimento della corsia, frenata d’emergenza, cruise control, rilevatore di stanchezza, riconoscimento segnali stradali, limitatore di velocità), modanature nere, mascherina con cornice cromata, cerchi in lega di 16″ Phantom, pneumatici 205/55 R16, fari fendinebbia, fari eco led, con sensori pioggia, assistenza abbaglianti e luce automatica, fanale posteriore led, regolazione manuale dei fari, retrovisori esterni neri, maniglie in tinta carrozzeria, sistema multimediale con schermo di 10”, strumentazione digitale visibile sul pannello da 10”, radio DAB con 6 altoparlanti, e hotspot wi-fi.

Opel Astra : allestimento Elegance

L’Opel Astra Elegance parte da 26.500 euro e aggiunge all’equipaggiamento il cruise control adattivo, il sistema di assistenza al mantenimento della corsia, il rilevatore di stanchezza, i cerchi di 17 pollici, le luci ambiatali a led, i rivestimenti interni in tessuto con sedili comfort, l’entrata senza chiaver e il “clima” bizona.

Opel Astra : allestimento Business Elegance

Per questo allestimenti i prezzi partono da 28.800 euro e rispetto agli allestimenti inferiori aggiunge il volante riscattabile in pelle, il navigatore e il sistema di ricarica senza fili.

Opel Astra : allestimento GS Line

L’allestimento sportivo della Opel Astra 2022 ha un prezzo di partenza di 28.800 euro e si caratterizza per le modanature nere, i cerchi in lega specifici da 17”, la mascherina con logo nero, i paraurti anteriore e il fascione neri, il cielo nero, il sedile del guidatore regolabile a 10 vie, i retrovisori riscaldabili, richiudibili e regolabili elettricamente e la telecamera a 360 gradi.

Opel Astra: allestimento Ultimate

La top di gamma, con prezzi da 34.300 euro, include nell’equipaggiamento di serie anche le modanature cromate, i fari matrix led, i cerchi da 18 pollici, il sedile del guidatore regolabile elettricamente a 10 vie, il sedile del passeggero regolabile elettricamente a 6 vie e il cruise control con funzione di start e stop.

Il prezzi della Opel Astra

1.2 110 CV Edition: 24.500 euro

1.2 110 CV Elegance: 26.500 euro

1.2 130 CV Edition: 25.300 euro

1.2 130 CV Elegance: 27.300 euro

1.2 130 CV Business Elegance: 28.800 euro

1.2 130 CV GS Line: 28.800 euro

1.2 130 CV AT8 Ultimate: 34.300 euro

1.5 diesel 130 CV Edition: 27.300 euro

1.5 diesel 130 CV Elegance: 29.300 euro

1.5 diesel 130 CV Business Elegance: 30.800 euro

1.5 diesel 130 CV GS Line: 30.800 euro

1.5 diesel 130 CV AT8 Ultimate: 36.300 euro