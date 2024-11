Dopo la presentazione ufficiale a Milano lo scorso 4 luglio, OMODA & JAECOO lancia il rivoluzionario Omoda 5 EV, un SUV completamente elettrico che promette di ridefinire i concetti di design, tecnologia e sostenibilità. Questo modello, progettato per soddisfare le esigenze del pubblico europeo e italiano, si affianca alla versione endotermica Omoda 5, segnando un passo decisivo verso una mobilità più green.

Con una lunghezza di 4,4 metri e uno stile che combina eleganza e sportività, Omoda 5 EV è il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Il design aerodinamico riduce la resistenza al vento, migliorando così l’efficienza energetica e riducendo l’impatto ambientale.

Versioni e prezzi: due opzioni per ogni necessità

Omoda 5 EV è disponibile in due allestimenti, ciascuno pensato per soddisfare esigenze specifiche:

Comfort (36.490 €) : include cerchi da 18″, fari full LED, doppi display digitali da 12,3″ e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Con un’autonomia WLTP fino a 430 km, è ideale per la guida quotidiana.

: include cerchi da 18″, fari full LED, doppi display digitali da 12,3″ e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Con un’autonomia WLTP fino a 430 km, è ideale per la guida quotidiana. Premium (38.490 €): aggiunge dettagli di lusso come sedili in ecopelle riscaldati e ventilati, un impianto audio SONY e un sistema di telecamere a 540°.

Entrambe le versioni offrono una garanzia di 7 anni o 150.000 km, estesa a 8 anni o 160.000 km per i componenti elettrici.

Un SUV elettrico al top

Omoda 5 EV non rinuncia al piacere di guida. Equipaggiato con un motore elettrico da 204 CV e 340 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi. La batteria da 61,1 kWh garantisce un’autonomia fino a 430 km. La ricarica rapida (80 kW DC) consente di raggiungere l’80% della capacità in soli 28 minuti.

Sicurezza e innovazione

Omoda 5 EV eccelle anche in sicurezza grazie a un ricco pacchetto ADAS con 16 sistemi avanzati, tra cui il Cruise Control Adattivo, il Lane Keeping Assist e l’Automatic Emergency Braking. La versione Premium include una telecamera a 540°, mentre entrambe le varianti offrono 7 airbag e cinture di sicurezza avanzate.

Omoda5 EV ha anche ottenuto 5 stelle nei test Euro NCAP e ANCAP, una doppia certificazione da parte delle due autorità più severe al mondo in materia di sicurezza dei veicoli, a dimostrazione delle sue eccellenti qualità in tema di protezione degli occupanti e degli altri utenti della strada.

Design raffinato e comfort a 360°

Gli interni, spaziosi e minimalisti, ospitano comodamente cinque passeggeri. I due display curvi da 12,3″, integrati con il sistema di infotainment, offrono una connessione senza interruzioni. La climatizzazione bi-zona e la ricarica wireless per smartphone completano un’esperienza premium. Fino al 31 dicembre 2024, l’ecobonus Omoda garantisce uno sconto fino a 4.500 € presso i concessionari aderenti.