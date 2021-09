Oletha Coupé: ecco una BMW Z8 da 450 CV

L’Oletha è un’auto che nasce grazie alla Smit Vehicle Engineering, ed è a tutti gli effetti una sosia della BMW Z8 Coupé, un modello che la casa bavarese non ha mai realizzato poiché la sua auto sportiva in stile retrò che ha reso omaggio alla classica 507 è stata prodotta solo come roadster. La start-up automobilistica la descrive come “la nostra lettera d’amore alla BMW della nostra infanzia”. La Smit Vehicle Engineering non ha dichiarato su quale modello sia stata realizzata questa vettura, e in più ci sono pochi segni distintivi dell’auto originale grazie alla nuovissima carrozzeria in fibra di carbonio.

Design e caratteristiche

La parte anteriore della Oletha Coupé ha grate a doppio rene uniche, fari di ispirazione retrò e un rigonfiamento sul cofano. Altri punti salienti del design includono un tetto su misura, doppi terminali di scarico e fanali posteriori proprio come quelli della Z8 originale. Quest’ultima era alimentata da un V8 S62 aspirato da 4,9 litri della E39 M5, mentre l’Oletha Coupé presenta invece un V8 S65B44 aspirato da 4,4 litri utilizzato dalla E90 M3 CRT e dalla E92 M3 GTS che è stato messo a punto per sviluppare oltre 450 CV.

Smit Vehicle Engineering afferma di aver montato un collettore di aspirazione in fibra di carbonio e uno scarico su misura realizzato con una miscela di acciaio inossidabile e Inconel. Accoppiato a questo motore c’è una trasmissione manuale a sei velocità che invia potenza alle ruote posteriori tramite un differenziale meccanico a slittamento limitato.

Altre particolarità

Sulla Oletha Coupé ci sono inoltre delle sospensioni KW regolabili in due direzioni e i freni AP Racing con pinze Radi-CAL forgiate. Non sono state, invece, rilasciate immagini degli interni dell’auto, ma la società promette sedili sportivi in ​​​​composito in fibra di carbonio o touring regolabili in 8 posizioni e un “sistema audio di livello audiofilo”. Un pacchetto di grandissima qualità per un omaggio fatto col cuore.