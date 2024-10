Il Mitsubishi Outlander, tra i primi SUV ibridi plug-in a fare il suo debutto sul mercato italiano, continua a spingersi oltre i limiti con la nuova generazione. Questo modello rappresenta un’evoluzione significativa in termini di design, tecnologia e prestazioni, confermandosi un pioniere nella mobilità sostenibile. Dotato di un powertrain ibrido plug-in completamente rinnovato, il nuovo Mitsubishi Outlander offre una potenza combinata di 302 CV, garantendo prestazioni eccezionali sia su strada che in fuoristrada.

Uno degli aspetti più impressionanti è l’autonomia in modalità completamente elettrica, che ora supera gli 80 chilometri, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano senza dover ricorrere spesso al motore termico. Inoltre, grazie alla combinazione tra il motore a benzina da 2.4 litri e i due motori elettrici, il SUV garantisce un’accelerazione 0-100 km/h in soli 7,9 secondi, con un’autonomia complessiva di 844 chilometri.

Design esterno massiccio e interni raffinati

Il nuovo Mitsubishi Outlander PHEV non è solo potenza, ma anche stile. Il design esterno, pur mantenendo le linee muscolose che lo contraddistinguono, ha subito un raffinamento. La grande calandra Dynamic Shield e i fari LED a forma di boomerang conferiscono all’anteriore un aspetto aggressivo e distintivo. Il posteriore, con paraurti robusti e fanali LED a forma di T, richiama la solidità tipica del modello, mentre i cerchi in lega, disponibili in misure da 18 a 20 pollici, completano il look dinamico.

Gli interni, completamente rinnovati, elevano l’esperienza di bordo grazie a materiali di alta qualità e un design curato. I sedili in pelle marrone con motivo diamantato offrono non solo eleganza, ma anche comfort, grazie alle funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. La plancia, con dettagli in alluminio spazzolato, integra un nuovo comando del cambio automatico e un selettore rotativo per le modalità di guida, aggiungendo un tocco di modernità al cockpit.

Tecnologia avanzata

Il nuovo Outlander PHEV è dotato di una vasta gamma di tecnologie per migliorare l’esperienza di guida e l’infotainment. Il display centrale da 12,3 pollici offre un’interfaccia aggiornata con connettività Android Auto e Apple CarPlay wireless, mentre l’impianto audio Dynamic Sound, sviluppato con Yamaha, adatta automaticamente il suono alle condizioni ambientali. A bordo, non mancano anche il retrovisore digitale e una capacità di carico che arriva fino a 1.422 litri, ideale per chi cerca spazio e praticità.

Più potenza, sicurezza ed efficienza

Cuore del nuovo Mitsubishi Outlander è il suo sistema ibrido plug-in, migliorato rispetto alla generazione precedente. Il motore a benzina da 2.4 litri da 136 CV è abbinato a due motori elettrici: uno anteriore da 116 CV e uno posteriore da 136 CV, per un totale di 302 CV di potenza combinata. La batteria agli ioni di litio da 22,7 kWh consente un’autonomia in elettrico di 86 chilometri, rendendolo uno dei migliori della categoria. Il sistema S-AWC (Super All Wheel Control) gestisce la trazione integrale, offrendo sette modalità di guida per adattarsi a diverse condizioni stradali, dal fango alla neve.

Il Mitsubishi Outlander PHEV non delude nemmeno sul fronte della sicurezza. La dotazione di serie include una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui frenata d’emergenza, cruise control adattivo, assistenza al mantenimento della corsia e monitoraggio dell’attenzione del conducente, assicurando un livello di sicurezza elevato in ogni situazione.

In attesa della commercializzazione prevista per fine 2024, il nuovo Mitsubishi Outlander PHEV si prepara a confermare il suo ruolo da protagonista nel segmento dei SUV ibridi, con prestazioni, tecnologia e design all’avanguardia.