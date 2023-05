Nuovo Mercedes GLB: l’ultimo restyling è ora disponibile in Italia [FOTO]

Mercedes continua a ridefinire i confini dell’eleganza e dell’innovazione con l’arrivo in Italia del Mercedes GLB 2024. Questo modello è una rivisitazione del SUV a sette posti, che vanta un equipaggiamento di serie più avanzato rispetto alla precedente versione, spingendo la sua fascia di prezzo a partire da 43.839 € per la versione 180 Automatic Executive.

Il GLB 2024 è una prova tangibile del meticoloso design sviluppato dalla Stella di Stoccarda. Il paraurti anteriore ridisegnato, con protezione visiva del sottoscocca, esalta il carattere off-road del modello. La nuova griglia frontale, impreziosita da quattro lamelle orizzontali e dall’iconica stella a tre punte del brand tedesco, conferisce un aspetto audace e distintivo.

Sia i gruppi ottici anteriori che quelli posteriori sono stati aggiornati

Il profilo atletico è ulteriormente accentuato da una linea laterale coerente e un posteriore che sottolinea la larghezza del SUV. I nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori, equipaggiati rispettivamente con tecnologia Full LED e LED, donano al nuovo GLB un aspetto davvero interessante.

La palette colori si è arricchita con l’aggiunta della nuova colorazione Spectral Blue Metallic. Inoltre, sono disponibili quattro nuovi design per i cerchi, partendo da un set in lega a cinque doppie razze da 17” in nero lucido con superfici tornite lucide, fino a cerchi da 18” a 20”.

In Italia, il Mercedes GLB 2024 si presenta in sette allestimenti diversi, ognuno progettato per adattarsi alle esigenze di stile e funzionalità del cliente. Questi comprendono: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line e Premium Plus AMG Line.

Anche l’abitacolo è stato aggiornato e reso più premium

All’interno, il nuovo facelift del SUV a tre file offre un’esperienza di guida immersiva grazie a un cruscotto caratterizzato da un display da 7 pollici per il quadro strumenti digitale e uno da 10.25 pollici dedicato al sistema di infotainment MBUX. In opzione, è possibile scegliere due schermi panoramici entrambi da 10.25 pollici.

L’abitacolo presenta bocchette di ventilazione di forma rotonda che evocano una turbina, con un design elegante e sportivo. Il volante, disponibile rivestito in pelle o in pelle sintetica Artico, è accompagnato da sedili Comfort di serie rivestiti in pelle sintetica Artico e tessuto nero con goffratura tridimensionale. In aggiunta, gli allestimenti AMG Line includono un volante con corona riscaldata.

Le varianti Progressive offrono una scelta tra tre colori per gli interni: nero, beige macchiato e grigio sagegrey, con sedili in pelle artificiale Artico/microfibra Microcut. Le versioni AMG Line propongono invece sedili in marrone bahia, con quattro opzioni di colore per i rivestimenti: nero, marrone bahia, grigio saggina e rosso pepe abbinato a nero.

Il rivestimento dei sedili Comfort è realizzato interamente con materiali riciclati, in linea con l’impegno di Mercedes per la sostenibilità, mentre quello dei sedili Artico/Microcut offre una combinazione di 65% nello specchio del sedile e 85% nel tessuto inferiore.

Il Mercedes GLB 2024 non è solo bellezza, ma anche un capolavoro di tecnologia. Tra le caratteristiche di serie figurano l’Highbeam Assist, il pacchetto USB, i fari anteriori a LED, il volante in pelle e la retrocamera. A partire dagli allestimenti Progressive, infine, sono inclusi anche i pacchetti parcheggio e specchietti.