Nuovo Mercedes GLA: debutta in Italia con prezzi da 42.257 € [FOTO]

Mercedes, la rinomata casa automobilistica tedesca, ha annunciato l’imminente lancio in Italia del nuovo restyling del suo Mercedes GLA, uno dei modelli più apprezzati della sua gamma. L’ultimo facelift non solo apporta un design rivisitato, ma si presenta con un bagaglio di innovazioni e un equipaggiamento di serie più completo che mai.

Dal suo debutto nel 2014, il GLA ha saputo conquistare il cuore degli automobilisti italiani, con oltre 27.300 clienti che hanno scelto questo modello. Tale successo ha permesso alla Stella a tre punte di detenere ben il 40% della quota nel segmento SUV.

Mercedes offre una scelta di sette allestimenti per il suo nuovo GLA nel mercato italiano: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line e Premium Plus AMG Line. I prezzi per questa eccellenza tedesca partono da 42.257 € per la versione 180 Automatic Executive.

Arriva la nuova colorazione Spectral Blue

Il Mercedes GLA 2024 si distingue dal modello precedente per la presenza di una nuova griglia frontale dotata di lamelle verticali e pinna orizzontale, contribuendo a conferire al veicolo un aspetto più aggressivo. Il cofano, arricchito da un power dome, accentua ulteriormente la sportività del modello. Il paraurti anteriore, completamente ridisegnato, presenta ora una protezione anti-incastro.

Mercedes ha inoltre introdotto un nuovo colore, lo Spectral Blue, che si aggiunge alla già vasta gamma di colorazioni disponibili. A completare il restyling esterno, quattro nuovi design per i cerchi, con la versione base che monta cerchi in lega da 17” a cinque doppie razze in nero lucido, mentre gli allestimenti più esclusivi offrono opzioni che vanno dai 18” ai 20”.

All’interno ci sono due display dedicati al quadro strumenti e al sistema MBUX

L’interno del nuovo GLA è caratterizzato da un doppio display da 7 pollici per il quadro strumenti e da 10.25 pollici per il sistema di infotainment MBUX. Per chi cerca un’esperienza ancora più coinvolgente, sono disponibili come optional due schermi panoramici entrambi da 10.25 pollici.

Il volante, disponibile con rivestimento in pelle o in pelle sintetica Artico (come optional), aggiunge un tocco di lusso all’abitacolo e può essere riscaldato nelle versioni AMG Line.

Il Mercedes GLA 2024 rappresenta un’evoluzione del modello, combinando perfettamente stile, sportività e innovazione. Si tratta senza dubbio di un’auto che saprà conquistare ancora una volta il mercato italiano.