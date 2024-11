Isuzu lancia il D-Max 2025 con un restyling che punta su innovazione, sicurezza e prestazioni off-road. Il rinnovato pick-up si presenta con un design moderno, una tecnologia avanzata e nuove funzionalità pensate per offrire comfort e avventura in ogni situazione.

Un design aggiornato per una presenza imponente

Il facelift del D-Max 2025 trasforma l’estetica del pick-up, rendendolo ancora più accattivante e robusto. Il frontale sfoggia una griglia del radiatore ampliata e rifinita in nero cromato, affiancata da nuove luci diurne a LED sottili. Sul retro, le innovative luci posteriori a LED a tripla L non solo migliorano la visibilità, ma aggiungono un tocco distintivo. A completare il look ci sono i nuovi passaruota e i cerchi in lega opachi, disponibili come optional.

Interni rivisitati, comfort e tecnologia al top

Dentro l’abitacolo, Isuzu alza il livello con una dotazione più ricca e moderna. La versione di punta include un display infotainment da 9″ e un cruscotto digitale da 7″, entrambi progettati per una gestione intuitiva. Porte USB-C e un pad di ricarica wireless opzionale si aggiungono alla praticità, mentre nuovi comandi rotativi per il volume rendono l’utilizzo del sistema ancora più semplice.

Non manca l’attenzione alla sicurezza: il D-Max 2025 è dotato di un sistema di telecamere 3D potenziato, capace di rilevare pedoni e ostacoli con maggiore precisione. Se necessario, il sistema interviene frenando automaticamente. Il cruise control adattivo intelligente (IACC) regola la velocità in base ai limiti stradali, mentre il sistema di mantenimento della corsia è stato ottimizzato per una guida più fluida.

Modalità Rough Terrain: off-road senza limiti

Per gli appassionati dell’avventura, Isuzu introduce la modalità “Rough Terrain“. Questa funzione regola la distribuzione della coppia per massimizzare la trazione su terreni difficili, come fango e rocce. Il differenziale posteriore bloccabile e il sistema avanzato di monitoraggio della pressione degli pneumatici garantiscono un controllo ottimale in ogni condizione.

Isuzu D-Max Blade: esclusivo per l’Australia

In Australia, il D-Max Blade si distingue per il suo look raffinato e aggressivo. Accenti neri su griglia, cerchi e dettagli della carrozzeria conferiscono eleganza, mentre interni di alta qualità elevano il comfort. Pensato per gli off-roaders, il Blade offre accessori personalizzati, come protezioni sottoscocca rinforzate e pneumatici speciali, rendendolo un campione del fuoristrada.

Un pick-up pensato per ogni occasione

Con il D-Max 2025, Isuzu dimostra di saper innovare senza tradire la propria essenza. Questo restyling combina design moderno, tecnologia all’avanguardia e una versatilità straordinaria, rendendolo un pick-up ideale per chi cerca prestazioni, comfort e sicurezza, sia su strada che fuori.