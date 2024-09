Volkswagen presenta la nuova generazione dei modelli Transporter e Caravelle, due veicoli che uniscono funzionalità e innovazione, pronti a debuttare alla prossima edizione dell’IAA di Hannover, l’importante fiera internazionale dedicata alla mobilità lavorativa, in programma dal 17 al 22 settembre. La settima generazione del Transporter e la sua versione per il trasporto passeggeri, il Caravelle, puntano a rivoluzionare il segmento con significativi miglioramenti in termini di spazio, carico utile e capacità di traino, offrendo al contempo una cabina guida completamente riprogettata per garantire un’esperienza di guida ottimizzata.

Nuovi Transporter e Caravelle, una vasta gamma motori

La nuova gamma di motorizzazioni comprende motori turbodiesel, ibridi plug-in ed elettrici, disponibili sia con trazione anteriore che integrale. Il Transporter sarà offerto con due passi e due diverse altezze del tetto, e numerose configurazioni interne, incluse diverse tipologie di paratie divisorie e opzioni di sedili, per rispondere alle esigenze di trasporto merci e passeggeri. La varietà di configurazioni rende questi modelli estremamente versatili, adatti per l’uso commerciale, come taxi, minibus o veicoli per famiglie.

Con l’arrivo nei saloni previsto entro la fine dell’anno, i nuovi Transporter e Caravelle saranno disponibili con sette diverse motorizzazioni, con potenze che spaziano da 110 a 281 cavalli. Tra queste, si contano tre motori turbodiesel (due dei quali abbinabili alla trazione integrale 4Motion), un motore ibrido plug-in e una proposta completamente elettrica, che risponde alle esigenze di chi cerca soluzioni di mobilità sostenibile.

Le dimensioni aumentano per Transporter

Dal punto di vista dimensionale, il nuovo Transporter si distingue per un incremento significativo: la lunghezza totale è di 5.050 mm, con un passo aumentato a 3.100 mm, e una larghezza di 2.032 mm senza considerare gli specchietti retrovisori. Questo ampliamento delle dimensioni si traduce in un vano di carico con una larghezza massima tra i passaruota aumentata di 148 mm, arrivando a 1.392 mm, e un volume di carico complessivo che arriva a 5,8 metri cubi per la versione con passo normale, e fino a 9 metri cubi per quella con passo lungo.

La capacità di carico utile del Transporter è stata incrementata a 1,33 tonnellate, mentre la capacità di traino può ora raggiungere fino a 2,8 tonnellate, 300 kg in più rispetto alla generazione precedente. Questi miglioramenti fanno del nuovo Transporter un veicolo ideale per chi necessita di elevate performance di carico e trasporto.

Volkswagen ha sviluppato tre versioni del Transporter per rispondere a tutte le esigenze: il furgone dedicato esclusivamente al trasporto merci, il Kombi che può ospitare fino a nove passeggeri, e la versione a doppia cabina che offre spazio per sei passeggeri e carico merci.

Il Caravelle, pensato per il trasporto passeggeri, sarà disponibile anche con passo lungo e sarà offerto nelle versioni Life e Style, con un equipaggiamento di alto livello, incluso un tetto panoramico su richiesta.

I nuovi Transporter e Caravelle segnano un passo avanti significativo per Volkswagen nel segmento dei veicoli commerciali, puntando su innovazione, versatilità e una gamma di motorizzazioni adatte a soddisfare le esigenze di mobilità moderna, mantenendo un occhio di riguardo per l’efficienza e la sostenibilità.