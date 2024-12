Skoda ha svelato i primi bozzetti ufficiali dei rinnovati Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé, anticipando un importante restyling del loro best-seller elettrico. Le immagini introducono il linguaggio di design Modern Solid, una direzione stilistica che combina estetica audace e funzionalità avanzata.

Il cambiamento più evidente è rappresentato dal Tech-Deck Face illuminato, una reinterpretazione moderna della tradizionale calandra Skoda. Questo elemento centrale, abbinato ai fari Matrix LED sdoppiati, definisce il carattere dinamico del nuovo frontale. I fari superiori, sottili e affilati, si integrano fluidamente con i parafanghi, creando un look armonioso e futuristico.

A completare l’eleganza della carrozzeria ci sono dettagli esclusivi in Unique Dark Chrome, visibili nel lettering Skoda sul cofano, nei paraurti e nelle minigonne laterali. Skoda introduce anche il colore Olibo Green, disponibile esclusivamente per i nuovi Enyaq, aggiungendo un tocco di unicità alla gamma.

Aerodinamica ottimizzata e maggiore efficienza

Oltre all’evoluzione stilistica, Skoda ha perfezionato l’aerodinamica dei nuovi Enyaq. La sezione anteriore ridisegnata contribuisce a ottimizzare il flusso d’aria, migliorando l’efficienza e incrementando l’autonomia del veicolo elettrico. Tra i modelli, l’Enyaq Coupé si distingue per la silhouette slanciata, con una linea del tetto che scende dolcemente fino alla parte posteriore, rendendolo il veicolo più aerodinamico della gamma Skoda.

Anche il posteriore presenta dettagli distintivi, come il lettering Skoda in Dark Chrome, le caratteristiche luci posteriori a forma di C e minigonne verniciate in tinta con la carrozzeria. Questo equilibrio tra estetica e funzionalità rende i nuovi Enyaq ed Enyaq Coupé non solo più attraenti, ma anche più efficienti e competitivi sul mercato dei veicoli elettrici.

Skoda Enyaq, un successo destinato a crescere

Con questo aggiornamento, Skoda punta a consolidare il successo del modello Enyaq, uno dei veicoli elettrici più venduti in Europa nel 2024. Il restyling non è solo un passo avanti nel design, ma anche una spinta all’elettrificazione della gamma, confermando l’impegno del brand verso soluzioni di mobilità sostenibile.

I nuovi Enyaq ed Enyaq Coupé si candidano così a restare protagonisti nel panorama dei BEV europei, unendo stile innovativo, efficienza e tecnologia avanzata per soddisfare le esigenze dei clienti moderni.