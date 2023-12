Nuovi Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse: ecco come cambiano per il 2024

A partire da gennaio, saranno aperti in Italia gli ordini per prenotare i nuovi modelli Fiat E-Doblò ed E-Ulysse dell’anno 2024. Nei successivi periodi, le prenotazioni si estenderanno agli altri Paesi europei. Questi due veicoli multifunzionali elettrici di Fiat offrono ampi spazi per il trasporto di persone, bagagli e merci senza emissioni, con un’ulteriore autonomia di percorrenza e dotazioni di sicurezza e comfort che sicuramente attireranno l’attenzione.

Fiat E-Doblò ed E-Ulysse 2024: miglioramenti nel design, nell’autonomia e nella tecnologia

Le migliorie tecniche si uniscono a un restyling evidente per Fiat E-Doblò: il nuovo design si nota nel paraurti anteriore aggiornato con skidplate inferiore, nei cerchi in lega da 17″ e nei fendinebbia. Le due porte scorrevoli presentano finestrini con apertura elettrica. Internamente, offre tre sedili posteriori singoli abbattibili, consentendo di espandere lo spazio di carico fino a 3.500 litri.

Tra le caratteristiche, il “Magic Window” è una funzione utile che permette di caricare o scaricare oggetti dal retro del veicolo in modo rapido, senza dover aprire completamente il vano. Con un’autonomia fino a 320 km per ricarica, raggiunge una velocità massima di 135 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi. Il sistema Quick Charge fornisce fino a 100 kW di potenza, consentendo di caricare l’80% della batteria in soli 30 minuti. Offre tre modalità di guida: Normale, Eco e Power.

La modalità Power aumenta la potenza massima del veicolo, la modalità Eco ottimizza il consumo di energia, mentre la modalità Normale è consigliata per la guida quotidiana. Una novità per il modello 2024 è la possibilità di regolare il livello di frenata rigenerativa (basso, medio, alto) tramite due paddle sul volante.

Per quanto riguarda invece il nuovo Fiat E-Ulysse, si possono adesso scegliere due tipologie di powertrain con batterie da 50 kWh e 75 kWh, garantendo autonomie nel ciclo WLTP rispettivamente fino a 224 km e 350 km. Il veicolo, pensato per il trasporto di persone, ora include nuovi paddle per la regolazione della frenata rigenerativa, offrendo tre livelli di scelta (Leggero, Medio e Forte) per adattarsi alle preferenze del cliente. Il design frontale ha subito leggere modifiche, così come l’interno dell’abitacolo, che presenta uno schermo dell’infotainment aggiornato e vani portaoggetti più spaziosi. L’E-Ulysse può ospitare fino a 9 persone e dispone di vari sistemi di assistenza alla guida, tra cui una nuova telecamera posteriore a 180° e l’Active Cruise Control.