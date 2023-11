Fiat partecipa a EICMA con la sua gamma di veicoli elettrici

Fiat parteciperà come assoluta protagonista all’edizione numero 80 di EICMA. La manifestazione ritorna anche nel 2023 e si terrà dal 7 al 12 novembre a Fiera Milano Rho. La principale casa automobilistica italiana ha confermato la sua presenza con la sua gamma di auto e di veicoli commerciali. Grande spazio in particolare ai veicoli commerciali elettrici. Inoltre questa sarà anche l’occasione per il primo debutto in società della nuova Topolino che è stata ufficialmente svelata lo scorso 4 luglio.

Fiat sarà protagonista con la sua gamma di veicoli elettrici e EICMA 2023

Nello stand di Fiat saranno presenti i nuovi E-Ducato ed E-Scudo che faranno qui il loro debutto e che saranno allestiti in modo da poter trasportare bici e moto. Come dicevamo poc’anzi questa sarà anche l’occasione per il debutto assoluto in pubblico della nuova Topolino. Si tratta di una vettura che per via delle sue dimensioni compatte e del fatto che è un veicolo a zero emissioni è capace di andare ovunque in città. Segnaliamo che presso lo stand di Fiat sarà possibile incontrare Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia e Gianluca Zampese, Stellantis LCV Business Unit Manager per l’Italia.

Visitare lo stand di Fiat sarà l’occasione giusta per vedere dal vivo le ultime novità proposte sul mercato dalla principale casa automobilistica italiana sia per quanto riguarda le auto che per quello che concerne i veicoli commerciali leggeri.