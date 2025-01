La FIAT, parte del Gruppo Stellantis, ha presentato il suo ambizioso Piano Italia FIAT, un’iniziativa pensata per rendere i suoi veicoli più accessibili e in linea con le esigenze di un pubblico ampio. Questo piano strategico, che include sia auto ibride che modelli a combustione interna, rappresenta una risposta concreta alla crisi del settore automobilistico e al crescente aumento dei prezzi delle auto nuove.

Gamma FIAT in offerta

Tra le offerte di punta, spicca la Panda Hybrid, proposta a partire da soli 9.950 euro. Questo prezzo competitivo rende il modello una scelta ideale per la mobilità urbana, grazie anche alla disponibilità immediata. La promozione è arricchita da incentivi per la rottamazione di veicoli con omologazione EURO 0-1-2-3-4. Inoltre, grazie alla collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, i clienti possono usufruire di soluzioni di finanziamento personalizzate, rendendo l’acquisto ancora più semplice e vantaggioso.

Un’altra proposta interessante è la Nuova 600 Hybrid, dotata di un motore a benzina da 1,2 litri abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 Volt. Con un prezzo di lancio di 18.950 euro, questa vettura garantisce consumi ridotti ed emissioni di CO2 inferiori rispetto ai motori tradizionali. Per chi desidera approfondire, FIAT organizza i Porte Aperte nelle concessionarie il 18-19 e il 25-26 gennaio, offrendo test drive e informazioni dettagliate.

La microcar Topolino elettrica, perfetta per chi cerca una soluzione di mobilità urbana sostenibile, è disponibile con un canone mensile di soli 29 euro. Questa offerta è resa possibile grazie alle formule di leasing o finanziamento proposte da Stellantis Financial Services Italia. Per chi ha esigenze familiari, invece, la Tipo 1.6 Diesel, con il suo motore da 130 CV, è proposta a un prezzo competitivo di 15.950 euro, combinando praticità e comfort.

Il Piano Italia

Il Piano Italia FIAT non si limita a promozioni economiche, ma punta a favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile. La gamma include infatti versioni ibride e full electric, dimostrando l’impegno del marchio torinese nel rispondere alle sfide del mercato attuale senza perdere di vista tradizione e innovazione. Con queste promozioni auto, FIAT si propone di rilanciare le vendite e consolidare la sua posizione nel mercato italiano, offrendo soluzioni che uniscono convenienza, qualità e attenzione alla sostenibilità ambientale.