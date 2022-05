Nuove Panda e Tipo Garmin, per gli amanti della vita all’aria aperta

La gamma delle Fiat Panda e Tipo si arricchisce con il debutto della nuova serie speciale Garmin, dedicata agli amanti dell’avventura e della vita all’aria aperta. Le nuove Fiat Panda e Tipo Garmin sono state sviluppate dall’omonima e nota azienda specializzata in dispositivi portatili GPS e si distinguono per un look che strizza l’occhio ai crossover e per una dotazione più ricca e completa. Entrambi i modelli vengono proposti anche con la nuova motorizzazione mild hybrid.

Fiat Panda Garmin

La Fiat Panda Garmin si caratterizza esteticamente per l’esclusiva livrea Verde Foresta (sono disponibili anche le colorazioni Bianco Gelato, Grigio Maestro e Nero Cinema), abbinata skid plate, le calotte specchietti e le modanature laterali sono in grigio chiaro opaco, mentre il doppio gancio traino e i fascioni paracolpi laterali sono in arancione.

L’effetto scenico viene completato dai cerchi in lega da 15 pollici nero opachi e la scritta “Garmin” posizionata sul montante centrale. La dotazione di accessori offerti nella dotazione di serie comprende anche fendinebbia, proiettori DRL a led barre nere sul tetto, climatizzatore automatico, poggiatesta posteriori, radio DAB con touchscreen da 7 pollici e connessione Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto e comandi audio al volante. La Panda Garmin è spinta dal propulsore Hybrid 1.0 GSE 70 CV.

Fiat Tipo Garmin

Anche per la Tipo Garmin si distingue per la livrea Verde Foresta vista anche sulla Panda (in alternativa ci sono i colori Bianco Gelato, Grigio Colosseo, Grigio Maestro e Nero Cinema) che risulta impreziosita da alcuni dettagli in arancio, in nero opaco (maniglie delle porte e le barre sul tetto) e soprattutto in grigio chiaro opaco.

Quest’ultima colorazione è dedicata a Skid plate, dettagli della griglia frontale, cornici dei fendinebbia, minigonne e fascioni paraurti. L’estetica viene completata dai cerchi in lega da 17 pollici neri e arancioni, mentre la dotazione tecnologica comprende strumentazione digitale da 7 pollici e sistema infotainment UConnect 5 con touch da 10,25.

Tra gli accessori offerti di serie segnaliamo anche il climatizzatore automatico, il Cruise Control, i finestrini posteriori elettrici, il terzo poggiatesta posteriore, il bracciolo anteriore, l’Attention Assist, il Traffic Sign Recognition, l’Intelligent Speed Assist e il Lane Control. La vettura può essere abbinata la al propulsore diesel 1.6 litri da 130 CV o al 1.5 litri T4 Hybrid da 130 CV.

I prezzi

La Fiat Panda Garmin è proposta ad un prezzo che parte da 18.250 euro, mentre la Tipo Garmin a partire da 27.450 euro (da 29.950 euro la station wagon).