Più potenti, più tecnologiche, più lussuose. Le nuove Mercedes-AMG GLE e GLS si preparano a riconquistare il segmento dei SUV sportivi premium con un significativo restyling che punta a ridefinire gli standard del settore.

Il rinnovamento delle Mercedes-AMG GLE e GLS

Il rinnovamento dei due modelli di punta della divisione sportiva di Mercedes non si limita a semplici ritocchi estetici. La casa di Stoccarda ha pianificato un intervento profondo che coinvolge design, tecnologia avanzata e prestazioni, mantenendo però inalterate le motorizzazioni esistenti, con potenze che spaziano da 435 a 612 CV.

L’aggiornamento stilistico più evidente riguarda l’illuminazione: i gruppi ottici anteriori e posteriori sfoggiano una nuova firma luminosa ispirata all’iconico simbolo della stella a tre punte. I paraurti, sebbene sottoposti a un leggero restyling, conservano l’aggressività tipica del marchio AMG. Gli interni, invece, sono stati arricchiti con materiali più ricercati e dettagli che esaltano la vocazione sportiva dei due SUV sportivi.

Tecnologia avanzata

Per quanto riguarda la tecnologia avanzata, Mercedes alza ulteriormente il livello. L’abitacolo è stato digitalizzato con schermi più grandi e un’interfaccia completamente rinnovata, mentre i sistemi di assistenza alla guida raggiungono nuovi standard di sofisticazione.

Nonostante l’imminente arrivo delle normative EURO 7, la casa tedesca ha deciso di mantenere la gamma di motori potenti già esistenti, tra cui i sei cilindri in linea e i V8 biturbo. Questa scelta sottolinea la volontà di preservare il DNA prestazionale che caratterizza il marchio AMG.

Il debutto dei nuovi modelli è previsto per il 2026, in un contesto in cui il mercato automotive si sta orientando sempre più verso soluzioni eco-sostenibili. Una decisione controcorrente che riflette la determinazione di Mercedes nel soddisfare una nicchia di clienti che ricerca il perfetto equilibrio tra lusso estremo e prestazioni esaltanti.