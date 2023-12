Nuove Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV: grosse novità per Stellantis nel 2024

Stellantis nel 2024 sarà sicura protagonista del mercato con il lancio di tre modelli particolarmente attesi qui in Italia e non solo. Ci riferiamo alle nuove Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV. La prima ad arrivare sarà la futura generazione di Ypsilon di cui nei giorni scorsi sono apparse sul web le prime immagini spia. Il suo debutto è ormai imminente. A Febbraio a Milano dovrebbe avvenire la presentazione ufficiale ma sembra assai probabile che le prime immagini ufficiali del nuovo modello possano trapelare già settimane prima. La vettura sarà molto diversa dal modello attuale.

La nuova Lancia Ypsilon si trasformerà in una hatchback lunga 4 metri su piattaforma CMP e sarà la prima auto di Lancia ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Questa auto segnerà il ritorno del brand in Europa in alcuni mercati selezionati. Il secondo modello ad arrivare sarà Alfa Romeo B-SUV di cui a giorni dovremmo finalmente conoscere il nome ufficiale. Si tratterà della futura entry level del marchio che sarà prodotta a Tychy in Polonia sempre su piattaforma CMP. Si tratterà di un SUV sui generis con un assetto e uno stile molto sportivo. L’auto che avrà in gamma una versione ibrida e una elettrica avrà un prezzo di partenza intorno ai 30 mila euro e il CEO Imparato ha giurato che piacerà molto a chi amava MiTo e Giulietta.

Infine intorno alla metà del prossimo anno farà il suo debutto la nuova Fiat Panda. Di questa auto sappiamo che nascerà su piattaforma Smart Car e userà batterie LFP. Questa auto, che avrà anche una versione ibrida, sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis per l’Europa. La vettura cambierà moltissimo rispetto al modetto attuale diventando un crossover lungo quattro metri e dalle forme squadrate. Da pochi giorni abbiamo saputo che la sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia.