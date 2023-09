Nuove Fiat Panda e Multipla: tante sorprese in arrivo

Il 2023 è stato un anno ricco di novità per Fiat con il lancio delle nuove 600 e Topolino presentate ufficialmente lo scorso 4 luglio. Ma le sorprese per Fiat sono destinate a continuare anche nei prossimi anni. Sono almeno due le nuove auto che vedremo in futuro nella gamma della principale casa automobilistica italiana. La nuova Fiat Panda sarà la prima ad arrivare, nel 2024, in occasione del 125° anniversario della casa torinese. Si tratterà di una vettura di segmento B, con una lunghezza di circa 4 metri e una carrozzeria da crossover.

Nuova Fiat Panda, Multipla e forse anche un’altra sorpresa per la casa italiana

La nuova Fiat Panda sarà basata sulla piattaforma modulare STLA Small di Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Questa piattaforma consentirà alla Panda di avere una versione elettrica con una batteria da 100 kWh e un’autonomia di oltre 350 km e una versione ibrida leggera con sistema a 48 volt. La nuova Panda sarà prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa, forse a Trnava in Slovacchia. La versione elettrica sarà una delle prime elettriche low cost di Stellantis in Europa.

Dopo la nuovaFiat Panda nel 2025 sarà la volta della nuova Fiat Multipla. questa sarà la futura top di gamma del marchio italiano. Si tratterà di un crossover di segmento C, con una lunghezza di circa 4,3 metri e una forma squadrata e dinamica. La nuova Multipla sarà basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, che le permetterà di avere una versione elettrica con un’autonomia di circa 650 km. La nuova Multipla sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Queste sono le certezze ma ci potrebbe essere anche un’altra sorpresa. Le indiscrezioni parlando di un terzo modello che potrebbe arrivare nel 2026 e che al momento è soprannominato Fiat 500XL. Vedremo se ci saranno conferme o smentite in proposito.