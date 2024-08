Audi Sport ha svelato le nuove versioni aggiornate delle Audi RS 3 Sportback e Sedan, modelli che rappresentano il culmine delle prestazioni e del design nel segmento delle berline compatte. Questi veicoli, già iconici, sono stati ulteriormente affinati per offrire un’esperienza di guida senza precedenti, sia su strada che in pista.

Design potente e moderno

Il design esterno delle nuove Audi RS 3 è stato rivisitato per esprimere un carattere ancora più aggressivo e muscolare. La griglia anteriore a single frame esagonale è stata ampliata e decorata con una cornice e una trama a rombi inediti. Le prese d’aria frontali, anch’esse ridisegnate, si distinguono per i profili laterali più marcati, mentre le tre fenditure alla base della griglia anteriore e lo splitter a tutta larghezza richiamano il leggendario modello Audi Sport quattro S1 Pikes Peak del 1987.

Il restyling del frontale è completato dalle luci diurne a matrice digitale, una novità assoluta per la RS 3. Queste luci sono composte da 24 pixel disposti su tre file e permettono ai conducenti di scegliere tra quattro diverse firme luminose attraverso il sistema MMI, personalizzando ulteriormente l’aspetto della vettura. Anche il retrotreno è stato aggiornato con un nuovo paraurti e un estrattore ispirati al mondo delle competizioni, dotati di un riflettore centrale rosso e terminali di scarico ovali caratteristici dell’impianto RS.

Interni sportivi e tecnologia avanzata

All’interno, le nuove RS 3 continuano a enfatizzare il loro DNA sportivo con un abitacolo dominato da toni scuri e materiali di alta qualità come la microfibra Dinamica e la pelle Nappa. Il volante multifunzione a tre razze, con la parte superiore e inferiore della corona “tagliate”, è un omaggio alle corse automobilistiche, così come i sedili a guscio RS, che combinano schienali in carbonio opaco con rivestimenti in microfibra Dinamica.

Il sistema di illuminazione interna è stato ulteriormente migliorato con segmenti retroilluminati nei pannelli delle porte anteriori, creando un flusso di luce dinamico che può essere personalizzato tramite il sistema MMI. Gli inserti decorativi possono essere scelti in carbonio o in nero Dinamica, mentre i pacchetti design RS in rosso o verde portano tocchi di colore all’interno, valorizzando ulteriormente l’ambiente.

Prestazioni senza rivali

Sotto il cofano, le nuove Audi RS 3 mantengono il motore iconico 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm di coppia, in grado di garantire prestazioni ai vertici della categoria. Il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di soli 3,8 secondi, con una velocità massima che può raggiungere i 290 km/h. Il sound del motore, già distintivo, è stato ulteriormente affinato grazie a una gestione variabile delle valvole di scarico, offrendo un’esperienza acustica ancora più coinvolgente.

Il sistema RS torque splitter, che distribuisce la coppia tra le ruote posteriori in modo attivo e variabile, è stato ulteriormente perfezionato, migliorando la dinamica di guida e riducendo il sottosterzo. Questo sistema, insieme al controllo di trazione e alle sospensioni adattive DCC, è ora gestito da un’unica centralina, che integra e ottimizza tutte le funzioni per un controllo più preciso e una maggiore stabilità in curva.

Audi RS 3 Sportback e Sedan disponibilità

Le nuove Audi RS 3 hanno già dimostrato le loro straordinarie capacità, migliorando di oltre cinque secondi il precedente record per le berline compatte sul leggendario circuito del Nürburgring Nordschleife. Questo risultato testimonia l’impegno di Audi Sport nel perfezionare continuamente le proprie vetture.

Dal loro debutto, le Audi RS 3 hanno conquistato oltre 80.000 clienti in tutto il mondo. Le nuove versioni aggiornate della Sportback e della Sedan saranno disponibili presso le concessionarie italiane a partire da novembre, pronte a offrire un’esperienza di guida che coniuga quotidianità e prestazioni da pista in un unico, irresistibile pacchetto.